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Lise öğrencisi göğsünden bıçaklanarak öldürüldü
Kırıkkale'de M.T. (15) tarafından göğsünden bıçaklanarak yaralanan lise son sınıf öğrencisi Hasan Eren Avan (18), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
|28 Mart 2020 20:16
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Olay, akşam saatlerinde Selim Özer Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Hasan Eren Avan ile M.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., üzerindeki ekmek bıçağıyla Avan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Avan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan Avan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan M.T. ise daha sonra polise teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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