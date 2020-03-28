Van'daki karantina mahallesinde jandarma nöbet tutuyor
Van'ın karantinaya alınan Hanköy Mahallesi'nin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından zırhlı araçlarla kapatıldı.
|28 Mart 2020 20:21
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Van kent merkezine 107, Çaldıran ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan İran sınırındaki Hanköy Mahallesi'nde sessizlik yaşanıyor.
Karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları, sabah saatlerinden itibaren jandarma ekipleri tarafından zırhlı araçlarla kapatıldı.
Jandarma, mahalleye gelen araçları geri gönderiyor.
Mahalleli ise dışarı çıkmıyor.
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