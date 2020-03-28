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Habur Sınır Kapısı'nda Irak ile 'temassız' ticaret

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Mart'ta yolcu giriş çıkışına kapatılan Habur Sınır Kapısı'nda ticaret, tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla "temassız" olarak sürdürülüyor.
 28 Mart 2020 20:38
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Habur Sınır Kapısı'nda Irak ile 'temassız' ticaret

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Irak ile temassız ticaret yapılıyor.

Kovid-19 nedeniyle 1 Mart'ta yolcu giriş çıkışlarına kapatılan Habur Sınır Kapısı'nda, Irak'a ihracatın devam etmesi için Ticaret Bakanlığının talimatıyla önemli tedbirler uygulanıyor.

Irak'a ihracat, Habur-İbrahim Halil gümrük kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla "temassız" olarak gerçekleştiriliyor.

Günde ortalama 1100 araç çıkışı ve 850 tır girişinin gerçekleştiği sınır kapısında, virüse karşı alınan tedbirler, Valilik, Kaymakamlık, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekiplerince koordineli şekilde hassasiyetle uygulanıyor.

Temassız ticaret

Irak'tan gelip yurda giriş yapan araçların içi ve dışı tampon bölgede dezenfekte ediliyor, şoför değişimi yapılıyor. Ülkeye giriş yapan işçiler ve Türk vatandaşları kurulan sahra hastanelerinde 24 saat karantinaya alınıyor. Şüpheli durumda olanlar tedavi görüyor.

Giriş yönünde sadece Türk sürücülerin karantina uygulamalarına tabi olarak geçişine müsaade edilirken, yabancı sürücülerin ülkeye girişine izin verilmiyor.

İhracatçı firmalar ve şoförler uygulamadan memnun

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Silopi Temsilcisi Murat Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle Habur Sınır Kapısı'nda giriş çıkışların kontrollü olarak sağlandığını, konteyner, dorse ve şoför değişimlerinin yerinde bir uygulama olduğunu söyledi.

Nakliyeciler olarak süreci takip ettiklerini ve uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade eden Tatar, "İhracatımızın durmaması ve ticaret akışının sağlanması için bu uygulamayı destekliyoruz. Bütün kara sınır kapıları gibi Habur Sınır Kapısı da yolcu geçişlerine kapalı. Sadece tır geçişleri sağlanıyor. İhracatımız ve ticaretimiz devam ediyor. Her şey biz ve sevdiklerimizin sağlığı için düşünülmüş. Cumhurbaşkanımız, Ticaret Bakanımız ve Valimiz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tır şoförü Hasan Yablak da Hatay'ın İskenderun ilçesinden getirdiği demiri Iraklı şoföre temassız devrettiğini belirtti.

Yablak, "Bu uygulamayla hem malımızı sağlam bir şekilde Irak'a gönderiyoruz hem de işimiz aksamıyor. İşimiz aksamayınca da evimize katkımız devam ediyor, çok memnunuz. Güneydoğu'nun ana damarı sınır ticareti. Bunun böyle sürdürülmesi çok güzel. Temassız olarak geçiyoruz. Böylelikle sağlığımızdan endişe etmiyoruz." dedi.

Kadri Yakar da insan sağlığının korunması amacıyla hayata geçirilen bu uygulamayı desteklediğini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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