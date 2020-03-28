Çin'in Wuhan kentinde halk isyan çıkardı, polise saldırdı
|28 Mart 2020 21:03
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Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinde halk korona virüs tedbirleri nedeni ile polise saldırarak, isyan çıkardı.
Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kenti ortaya çıkan korona virüs nedeni ile karantina altına alınarak, dış dünyadan izole edilmişti. Wuhan halkı korona virüs salgınının kontrol altına alınması ve yeni vakaların görülmemesi nedeni ile alınan sıkı karantina tedbirlerinin gevşetilmesini isterken, hayatın normale dönmesi talebinde bulundu. Bugün Hubei eyaleti ve Jiangxi eyaletleri arasında bulunan köprüyü kullanarak Jiangxi'ye geçmek isteyen vatandaşlar polis engeli ile karşılaştı. Polis, köprüye barikatlar kurarak Hubei eyaletinden çıkmak isteyenlere engel olmaya çalışırken, vatandaşlar bu engelleme karşısında polise saldırdı. Polise saldıran vatandaşlar polis araçlarını ters çevirerek, barikatları aştı. Vatandaşlar Hubei ve Jiangxi arasındaki köprüde yürüyerek ilerlemeye başlarken, Hubei eyaletine girmek isteyen vatandaşlarda yolların barikatlar ile kapatıldığına şahit oldu.
Çin hükümeti korona virüs salgınını kontrol altına aldığını duyururken, Çin merkezli yeni vakaların olmadığını iddia etmişti. Çin'de toplam korona virüs vakası 81 bin 394'e, hayatını kaybedenler ise 3 bin 295'e ulaştı.
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