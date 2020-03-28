Fransa'da son 24 saatte 319 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 319 artarak 2 bin 314'e yükseldi
|28 Mart 2020 21:23
|Yazdır
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 319 artarak 2 bin 314'e yükseldi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 611 artışla 37 bin 575'e ulaştı.
Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 4 bin 273'e çıktı. Tedavi edilerek hastalığı atlatan kişi sayısı 6 bin 624 oldu.
Salgın nedeniyle son 24 saatte 319 kişi daha yaşamını yitirdi, böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi.
Ülkede bugün, bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fransa Başbakanı: Nisanın ilk 15 günü daha zor olacak
28 Mart 2020 21:48
|İtalya'daki can kaybı 10 bin 23'e çıktı
28 Mart 2020 21:43
|Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
28 Mart 2020 21:18
|Çin'in Wuhan kentinde halk isyan çıkardı, polise saldırdı
28 Mart 2020 21:03
|Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
28 Mart 2020 20:33
|İtalya'da son 24 saatte 889 kişi hayatını kaybetti
28 Mart 2020 20:04
|Koronavirüsle boğuşan Haiti'de başhekimi kaçırdılar
28 Mart 2020 19:52
|İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor açıklandı
28 Mart 2020 19:47
|Dünya genelinde koronavirüs önlemleri artıyor
28 Mart 2020 19:37
|İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1019'a ulaştı
28 Mart 2020 17:17