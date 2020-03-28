İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayısını açıkladı
|28 Mart 2020 21:28
|Yazdır
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 630 bini geçtiği, 29 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 138 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|7.402
|108
|70
|İtalya
|92.472
|10.023
|12.384
|İspanya
|72.248
|5.812
|12.285
|Çin
|81.394
|3.295
|74.971
|İran
|35.408
|2.517
|11.679
|Fransa
|32.964
|1.995
|5.700
|ABD
|112.377
|1.873
|3,219
|Birleşik Krallık
|17.089
|1.019
|135
|Hollanda
|9.762
|639
|3
|Almanya
|53.340
|399
|6.658
28 Mart 2020, saat 21:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum:T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 28, 2020
Türkiye'de şu ana kadar toplam 55.464 test yapılmış olup, 7.402 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 70 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/6v7Z1XYmRQ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Zencefil, zerdeçal, sarımsak koronavirüse karşı koruyor mu?
28 Mart 2020 17:03
|Savunma mühendisleri yerli robotik tanı kiti için devrede
28 Mart 2020 16:38
|Koronavirüs tanısı için yerli ve milli enzim üretildi
28 Mart 2020 16:22
|Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk
28 Mart 2020 16:11
|Koronavirüsü yenen Rektör yaşadıklarını anlattı
28 Mart 2020 15:43
|Koronavirü'ten korunmada 'gözlük kullanın' uyarısı
28 Mart 2020 15:23
|Prof. Taşova: Adana'da virüs daha çabuk kırılabilir...
28 Mart 2020 13:01
|Paketli ürünlerden ve kapı kolundan virüs bulaşır mı?
27 Mart 2020 15:06
|Koronavirüs ile ilgili merak edilen bütün soruları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya sorduk
27 Mart 2020 14:55
|Bilim Kurulu Üyesi, Virüs'ün 3 büyük düşmanını açıkladı
27 Mart 2020 09:35