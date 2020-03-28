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Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü
|28 Mart 2020 21:33
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Konya'nın Güneysınır ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Abdullah Ünal idaresindeki 42 KS 462 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 42 SP 397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücü Ünal ile araçlardaki 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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