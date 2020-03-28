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Fuat Oktay, Yozgat'ta karantina altındaki köyle ilgili bilgi aldı

 28 Mart 2020 21:53
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Fuat Oktay, Yozgat'ta karantina altındaki köyle ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Yozgat'ın Yukarıkarahacılı köyündeki karantinayla ilgili bilgi aldı.

Oktay, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından, Çekerek Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal ve köy muhtarı Cemal Aktaş'ı telefonla arayarak, son durum hakkında bilgi aldı.

Yozgat Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından Yukarıkarahacılı köyünün karantinaya alındığını duyurmuştu.

Bir köy daha karantinaya alındı
Anadolu Ajansı
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