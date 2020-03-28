İşçi ve çalışan servisleri, seyahat kısıtlamasından muaf
|28 Mart 2020 22:03
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Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, şehirler arası seyahat kısıtlamasından muaf tutuldu.
İçişleri Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığıyla ilgili genelgeye göre, seyahat kısıtlaması dışında tutulacaklara ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları, şehirler arası seyahat kısıtlamasından muaf tutulacak.
İşçi ve çalışan servislerinde de ilgili genelgede belirtildiği üzere, sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunlu olacak.
Bazı şehirlerde şehir içi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçmesi gereken minibüs taşımacılığı da seyahat kısıtlamasına tabi olmayacak. Sosyal mesafe ve yüzde 50 doluluk oranı kuralı burada da zorunlu tutulacak.
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