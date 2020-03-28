Yozgat'ta karantinaya alınan köy jandarmanın kontrolünde
|28 Mart 2020 22:08
|Yazdır
Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köye giriş çıkış yasaklanırken, jandarma güvenlik tedbiri aldı.
Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından karantinaya alınmasıyla birlikte jandarma ekipleri köy çevresinde tedbir aldı.
Jandarma, girişe şerit çekip vatandaşların giriş ve çıkışına izin vermezken, araziden köye giriş yolları ise şerit çekilip hafriyat dökülerek kapatıldı.
- Olay
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün 27 Mart itibariyle karantinaya alındığı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İletişim Başkanlığı, gazeteciler için rehber hazırladı
28 Mart 2020 23:39
|Kırıkkale Valisi 'nden koronavirüs açıklaması
28 Mart 2020 23:11
|İstanbul'un giriş ve çıkışlarında yolcuların ateşi ölçülüyor
28 Mart 2020 22:53
|KKTC'de yaz saati uygulaması yarın başlıyor
28 Mart 2020 22:36
|Harem Otogarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu
28 Mart 2020 22:30
|Tekirdağ'da otobüs ve gemi seferleri Valilik iznine bağlandı
28 Mart 2020 22:24
|İstanbul'da minibüs ve servisler de muaf tutuldu
28 Mart 2020 22:13
|İşçi ve çalışan servisleri, seyahat kısıtlamasından muaf
28 Mart 2020 22:03
|İstanbul'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak
28 Mart 2020 21:38
|İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi
28 Mart 2020 21:13