Harem Otogarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu
|28 Mart 2020 22:30
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İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Harem Otogarı'ndaki esnaf, "şehirlerarası seyahat kısıtlaması" getirilmesinin ardından yaptığı toplantıda, düşen yolcu sayılarını da göz önünde bulundurarak taşımacılık faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
Harem Otogar Dernek Başkanı Kemal Kulaçoğlu ve Üsküdar Belediyesi Harem Otogar Müdürü Atilla Dokumacı tarafından konuya ilişkin Üsküdar Kaymakamlığına gönderilen yazıda şunlara yer verildi:
"Koronavirüs tedbirleri/otobüs seferleri ile ilgili genelgeye vermek amacıyla ayrıca arz talep olmadığından firmaların da görüşü alınarak, 28.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yazıhaneler kapalı tutulacak ve otobüs ile servis seferleri yapılmayacaktır."
Üsküdar Kaymakamı Sefa Murat Demiryürek de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İlçemiz hudutlarında 220 acenteye bağlı 80 yazıhane ile faaliyet gösteren Harem Otogar İşletmesi, esnafın ortak kararıyla, seyahat sınırlaması sonrası düşen yolcu talebi ve virüsle mücadeleye destek için faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur" dedi.
Üsküdar Belediyesine bağlı Harem Otogarında 220 acenteye bağlı 80 yazıhane bulunuyor.
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