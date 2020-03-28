İstanbul'un giriş ve çıkışlarında yolcuların ateşi ölçülüyor

KORONAVİRÜSÜ YENEN REKTÖR YAŞADIKLARINI ANLATTI Kendisine, eşine ve 22 yaşındaki oğluna 'koronavirüsü' (Covid-19) teşhisi konulan ve hastalığı yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, yaşadıklarını anlattı. Hastalığın belirtilerinin ardından 13 Mart'ta hastaneye başvurduğunu söyleyen Feyiz, dün taburcu edildiğini söyledi. "Eşim pozitif çıktı, hastalıkla mücadelesine devam ediyor. 22 yaşında bir oğlum var o da pozitif. Bir başka evde o da karantina altında." ifadelerini kullandı kullanan Feyiz, "Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın." mesajını paylaştı.