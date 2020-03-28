1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un giriş ve çıkışlarında yolcuların ateşi ölçülüyor

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin giriş ile çıkış noktalarında sürücülere ve yolculara ateş ölçümü yapılıyor.
 28 Mart 2020 22:53
Yazdır
İstanbul'un giriş ve çıkışlarında yolcuların ateşi ölçülüyor

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin giriş ile çıkış noktalarında sürücülere ve yolculara ateş ölçümü yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Tuzla ve Avcılar'ın da aralarında bulunduğu 15 noktada denetim yapıyor.

Denetim noktalarında, Kovid-19'un en önemli belirtilerinden olan ateşi tespit etmek için yolcu ve sürücülerin ateşi ölçülüyor.

Bu arada, "şehirler arası taşıma kısıtlılığı" getirilmesinin ardından yolcu otobüsleri de durdurularak izin belgesi olup olmadığına bakılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk. Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak." açıklamasında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İletişim Başkanlığı, gazeteciler için rehber hazırladı
28 Mart 2020 23:39		 Kırıkkale Valisi 'nden koronavirüs açıklaması
28 Mart 2020 23:11
KKTC'de yaz saati uygulaması yarın başlıyor
28 Mart 2020 22:36		 Harem Otogarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu
28 Mart 2020 22:30
Tekirdağ'da otobüs ve gemi seferleri Valilik iznine bağlandı
28 Mart 2020 22:24		 İstanbul'da minibüs ve servisler de muaf tutuldu
28 Mart 2020 22:13
Yozgat'ta karantinaya alınan köy jandarmanın kontrolünde
28 Mart 2020 22:08		 İşçi ve çalışan servisleri, seyahat kısıtlamasından muaf
28 Mart 2020 22:03
İstanbul'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak
28 Mart 2020 21:38		 İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi
28 Mart 2020 21:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:42 - Konyaaltı Sahili çift yönlü araç trafiğine kapatıldı23:39 - İletişim Başkanlığı, gazeteciler için rehber hazırladı23:34 - Almanya'da bir Türk koronavirüsten hayatını kaybetti23:29 - 81 ülke IMF'den borç istedi23:23 - Rüştü Rençber'in koronavirüs test sonucu belli oldu23:17 - Erdoğan'a hakaret etti, 90 gün evden çıkamayacak23:11 - Kırıkkale Valisi 'nden koronavirüs açıklaması23:06 - Profesörün canlı yayındaki sözü Samsun halkını tedirgin etti23:00 - Haluk Levent'in yardım çağrısına ünlülerden destek22:53 - İstanbul'un giriş ve çıkışlarında yolcuların ateşi ölçülüyor
22:47 - Bakan Soylu, 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti22:41 - THY, Pazar günü tarifeli uçuş gerçekleştirmeyecek22:36 - KKTC'de yaz saati uygulaması yarın başlıyor22:30 - Harem Otogarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu22:24 - Tekirdağ'da otobüs ve gemi seferleri Valilik iznine bağlandı22:18 - 'Kavga var' diye çağırdıkları jandarmaya sürpriz yaptılar22:13 - İstanbul'da minibüs ve servisler de muaf tutuldu22:08 - Yozgat'ta karantinaya alınan köy jandarmanın kontrolünde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
MEB, koronavirüsün yarattığı krizden dolayı, bazı ek ders ödemelerini yapmayacak
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF öğrencilerine uyarı
İkisi emniyet müdürü 16 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
Koronavirüsü yenen Rektör yaşadıklarını anlattı
Fahrettin Koca: Toplam 108 vatandaşımız hayatını kaybetti
Özel araçla şehirler arası yolculuk serbest mi?
Dört Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
SağlığımızlaOynamaİBB 4
beratalbayrak'ın altın varaklı kalorifer peteği 7
28.03.2020 ulaştırma bakanının görevden alınması 2
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 3
lanet 3
football manager 2019 1
Dünya Koronavirüs Haritası 1
Ekmek arası ıspanak 3
para önemli değil 3
27 mart 2020 İtalya'da ölü sayısının 8215 olması 3
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam