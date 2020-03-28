Profesörün canlı yayındaki sözü Samsun halkını tedirgin etti
|28 Mart 2020 23:06
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CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'deki son durumu ve alınan önlemler masaya yatırıldı. Program konuklarından İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Samsun'da dedesi umreden gelen bir gencin virüs kaptığını ve bu gencin hamburgercide çalışması vesilesiyle süper bulaştırıcı olarak onlarca kişiyi enfekte ettiğini (bulaştırdığını) söyledi.
Güney Kore'de yer alan ve onlarca insanı enfekte etmesiyle bilinen süper bulaştırıcıları anımsatan Çetiner, "Bizim gibi büyük metropellerden henüz hastalığın yayılmadığı köylere, kentlere gidip de orada bulaştırabilecek insanlar da var. (Güney) Kore'de öyle süper bulaştırıcılar vardı. Yüzlerce insana tek başına virüs bulaştırdı" dedi.
"SAMSUN'DA SÜPER BULAŞTIRICI VAR"
Ardından Samsun'da da bir süper bulaştırıcının olduğunu ağzından kaçıran uzman isim, "Dedesi umreden geliyor, ondan kapıyor. Bir büyük AVM'de çok işlek bir hamburgercide çalışıyor çocuk. Onlarca insanı enfekte etti" ifadelerini kullandı. Bu sürpriz çıkıştan sonra devreye giren program moderatörünün "Nerede?" şeklinde bir soru yöneltmesi üzerine Çetiner, "Türkiye'de" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.
Çetiner'in bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Samsun halkını da tedirgin etti.'Samsun'da süper bulaştırıcı var' haberi yalanlandı
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