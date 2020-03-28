Kırıkkale Valisi 'nden koronavirüs açıklaması
|28 Mart 2020 23:11
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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, yarından itibaren bütün görevlilerin tedbirleri daha da artıracağını ve uyarıya gerek olmadan cezai işlem uygulanacağını bildirdi.
Vali Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadelenin, alınan kararlar ve tüm kurumlar, personel ile sivil toplum kuruluşlarının her alanda yoğun çalışmasıyla devam ettiğini belirtti.
Tüm dünyayı ve ülkemizi saran bu salgının Kırıkkale'yi mümkün olduğunca az etkilemesi gayretinde olduklarını aktaran Sezer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ancak hepimizin bildiği gibi sadece kurumların aldığı tedbir ve uygulamalar, sadece bu işin ciddiyetini kavramış hemşehrilerimizin çabaları istediğimiz sonucu vermeyecektir. Bu işi hayatımızın en önemli meselesi yapmamız ve ona göre davranmamız gereken bir zamandayız. Birilerinin kurallara uymaması, hafife alması, sorumsuzluk örneği davranışlarının ne kanuni ne vicdani ne de insani bir yanı vardır. İnsan hayatının söz konusu olduğu bir yerde ne kendimizi ne de sorumsuzca davranışlarla başkalarını tehlikeye atma hakkımız ve haddimizin olmaması gerek."
Sezer, "Yarından itibaren bütün görevli arkadaşlar tedbirleri daha da artıracak ve uyarıya gerek olmadan cezai işlem uygulanacaktır. Lütfen evde kalalım, yavrularımızı sokaklara bırakmayalım, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayalım." ifadelerini kullandı.
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