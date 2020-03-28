1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Almanya'da bir Türk koronavirüsten hayatını kaybetti

 28 Mart 2020 23:34
Yazdır
Almanya'da bir Türk koronavirüsten hayatını kaybetti

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan bir Türk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ölen 74 yaşındaki Türk vatandaşı Y.K'nın cenazesi Almanya'da defnedilecek.

Y.K'nın eşi ve çocuğunun da koronavirüs nedeniyle hastanede yattıkları öğrenildi.

Bu vefatın ardından, Almanya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 7'ye yükseldi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
81 ülke IMF'den borç istedi
28 Mart 2020 23:29		 Fransa Başbakanı: Nisanın ilk 15 günü daha zor olacak
28 Mart 2020 21:48
İtalya'daki can kaybı 10 bin 23'e çıktı
28 Mart 2020 21:43		 Fransa'da son 24 saatte 319 kişi hayatını kaybetti
28 Mart 2020 21:23
Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
28 Mart 2020 21:18		 Çin'in Wuhan kentinde halk isyan çıkardı, polise saldırdı
28 Mart 2020 21:03
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
28 Mart 2020 20:33		 İtalya'da son 24 saatte 889 kişi hayatını kaybetti
28 Mart 2020 20:04
Koronavirüsle boğuşan Haiti'de başhekimi kaçırdılar
28 Mart 2020 19:52		 İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor açıklandı
28 Mart 2020 19:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:42 - Konyaaltı Sahili çift yönlü araç trafiğine kapatıldı23:39 - İletişim Başkanlığı, gazeteciler için rehber hazırladı23:34 - Almanya'da bir Türk koronavirüsten hayatını kaybetti23:29 - 81 ülke IMF'den borç istedi23:23 - Rüştü Rençber'in koronavirüs test sonucu belli oldu23:17 - Erdoğan'a hakaret etti, 90 gün evden çıkamayacak23:11 - Kırıkkale Valisi 'nden koronavirüs açıklaması23:06 - Profesörün canlı yayındaki sözü Samsun halkını tedirgin etti23:00 - Haluk Levent'in yardım çağrısına ünlülerden destek22:53 - İstanbul'un giriş ve çıkışlarında yolcuların ateşi ölçülüyor
22:47 - Bakan Soylu, 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti22:41 - THY, Pazar günü tarifeli uçuş gerçekleştirmeyecek22:36 - KKTC'de yaz saati uygulaması yarın başlıyor22:30 - Harem Otogarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu22:24 - Tekirdağ'da otobüs ve gemi seferleri Valilik iznine bağlandı22:18 - 'Kavga var' diye çağırdıkları jandarmaya sürpriz yaptılar22:13 - İstanbul'da minibüs ve servisler de muaf tutuldu22:08 - Yozgat'ta karantinaya alınan köy jandarmanın kontrolünde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
MEB, koronavirüsün yarattığı krizden dolayı, bazı ek ders ödemelerini yapmayacak
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF öğrencilerine uyarı
İkisi emniyet müdürü 16 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
Koronavirüsü yenen Rektör yaşadıklarını anlattı
Fahrettin Koca: Toplam 108 vatandaşımız hayatını kaybetti
Özel araçla şehirler arası yolculuk serbest mi?
Dört Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
elinde telefonla uyumak 1
ak parti milletvekilinin oğlunun corona virüs testi alması 1
28.03.2020 ulaştırma bakanının görevden alınması 2
lanet 3
SağlığımızlaOynamaİBB 4
Sehirlerarasi seyahatin valilik iznine bağlanması 3
1929'da 3359 çocuğun açlıktan ölmesi 3
Ardışık Terimlerin Sayısını Bulma 3
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 4
sıkıldım yeminle 1
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam