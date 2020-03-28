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İletişim Başkanlığı, gazeteciler için rehber hazırladı

İletişim Başkanı Altun:"Her birimiz tedbirlere hassasiyetle uyduğumuz takdirde, bu süreci en az etkiyle atlatacağımıza inanıyoruz"
 28 Mart 2020 23:39
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İletişim Başkanlığı, gazeteciler için rehber hazırladı

İletişim Başkanlığı, medya mensuplarının görevleri sırasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dikkat etmeleri gereken hususları içeren bir rehber hazırladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadelenin azami hassasiyet gösterilmesi gereken bir boyutunun da iletişim olduğunu belirterek, kamuoyunun sağlıklı şekilde bilgilendirilmesi ve dezenformasyonun önüne geçilmesi için medya mensuplarının da koronavirüsle mücadelede etkin rol oynadığına işaret etti.

Bu önemli görevi ifa ederken, medya mensuplarının gerekli tedbirleri uygulayarak kendilerini virüse karşı korumalarının her şeyin önünde olduğunu vurgulayan Altun, "Her birimiz tedbirlere hassasiyetle uyduğumuz takdirde, bu süreci en az etkiyle atlatacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Medya Mensuplarının Görevleri Sırasında Kovid-19'a Karşı Dikkat Etmesi Gereken Hususlar" başlıklı rehberde, şu bilgilere yer verildi:

- Basın mensuplarının, göreve gidecekleri araçların iç temizliğine dikkat edilmeli. Araçlar görev öncesi ve sonrasında mümkün olan en kapsamlı şekilde dezenfekte edilmeli.

- Araç içerisinde klima açılmamalı, aracın havalandırılması camlar açılarak yapılmalı.

- Araçta en fazla 3 kişi seyahat etmeli, aracın büyüklüğüne göre seyahat edecek kişi sayısı belirlenmeli.

- Basın binalarındaki asansörlerin temizliği ve dezenfektesi sık sık tekrarlanmalı. Asansörler mümkünse kullanılmamalı.

- Bakterilerin çok sık görüldüğü cep telefonu, tablet ve laptop gibi elektronik cihazların temizliği sık sık ve antibakteriyel jel ya da bezlerle yapılmalı.

- Mikrofon ve ses kayıt cihazları sık sık temizlenmeli. Mikrofonların süngerleri sabunlu suyla yıkanmalı, metal yüzeyleri dezenfekte edilmeli. Bu cihazların röportaj yapılacak kişiyle teması önlenmeli.

- Kullanılan ekipmanların farklı yerlerle teması engellenmeli.

- Basın ofislerindeki bilgisayar ve montaj masası gibi ortak kullanımı gerektiren cihazlar eldivenlerle kullanılmalı. Klavye ve fareler dezenfekte edilmeli.

- Salgın hastalık uzmanları hastalarla temas edebildiklerinden, bu uzmanlarla yüz yüze değil telefon ya da video konferans yoluyla görüş alınmalı.

- Yüz yüze yapılması gereken röportajlarda, muhabir, fotomuhabiri veya kameraman eldiven, maske, bone, yüz siperliği kullanmalı. Her röportaj ve görüşmede eldiven ve maske değiştirilmeli.

- Mümkün oldukça bürolardan çalışma modeli yerine evden çalışma modeli uygulanmalı.

- Bürolarda çalışmaya devam edilecekse, göreve giderken kullanılan maske, eldiven, bone gibi koruyucu ekipmanlar binaya girmeden çöpe atılmalı, bina girişlerinde dezenfektan ile temizlenilmeli.

- Sokak röportajlarında kişisel hijyene önem verilmeli, maskesiz ve eldivensiz röportaj yapılmamalı.

- Sokak röportajı ve anonsları geniş alanlarda yapılmalı. Röportaj yapılan kişi ile muhabir ve kameraman arasında gerekli mesafe olması sağlanmalı. Mikrofon ve ses kayıt cihazı, uzatma çubuğu ya da stand ile kullanılmalı.

- Dış görevlerde gerekmedikçe el teması sağlanmamalı, çevreye dokunulmamalı.

- Hastane ve karantina bölgelerinden mümkün oldukça yayın yapılmamalı. Şayet yapılacaksa hastalara, karantina altındakilere ve görevlilere yaklaşmamaya özen gösterilmeli.

- Röportajlar, mülakatlar birkaç dakika ile sınırlı tutulmalı. Muhataba sorulacak sorular önceden hazırlanarak, görüşmenin hızlı sonuçlandırılması sağlanmalı.

- Görüşme bitiminde araca ya da büroya geçmeden eldiven, maske, bone ve yüz siperliği çöpe atılmalı, el ve yüz temizliği sağlanmalı.

- Kendisinde koronavirüs belirtilerini hisseden basın mensubu, ilk olarak kendisini çevresinden izole etmeli ve zaman kaybetmeden sağlık birimlerine haber vermeli.

- Kameraman ve fotomuhabirleri, normal zamanlardaki görüntü alma uğraşlarında sergiledikleri yakın çalışma durumlarından bu dönemde uzak durmalı.

- Basın toplantılarında basın mensupları ve diğer katılımcılar mesafe kurallarına uygun oturmalı. Kişiler arasında en az bir sandalye boş bırakılmalı.

- Dönüşümlü olarak görev yapan kameramanların kullandığı cihazları sadece kendilerinin kullanmasına özen gösterilmeli.

- Kamera ve fotoğraf makinalarının farklı kişilerce kullanılma zorunluluğu varsa, bu cihazlar iyice dezenfekte edilerek göreve gidilmeli.

- Basın bürolarındaki çalışma masaları arasındaki mesafe en az 1 metre olarak ayarlanmalı.

- Büroların dezenfekte edilmesi ve havalandırılması sık sık tekrarlanmalı.

- Yemek ve içecek konusunda dikkatli ve özenli davranmalı. Tek kullanımlık bardak, tabak, kaşık-çatal-bıçak tercih edilmeli.

- Stüdyo ortamında çalışan sunucu ve diğer görevliler birbiriyle yakın temas kurmamalı, konuklu yayınlarda kişiler arasında 1 metre mesafe kuralına özen gösterilmeli.

- Basın mensubu, görevinin bitiminde evine geçerken de dezenfekte kurallarına uygun hareket etmeli. Eller sabunla sık sık yıkanmalı. İşte giyilen kıyafetler yüksek derecede yıkanmalı.

- Yurtdışından yeni dönmüş basın mensupları 14 günlük karantina kuralını kesintisiz ve dikkatli şekilde uygulamalı.

- Kronik hastalığı olan basın mensuplarına evden çalışmasına imkan tanınmalı. Bu kişilerin kullandıkları ilaçlar tespit edilerek, yakın bir çalışma arkadaşı bu ilaçlar hakkında bilgilendirilmeli.

- Basın mensupları bu süreçte beslenmelerine ve sıvı tüketimine dikkat etmeli.

- Evden çalışma modeli benimseyen basın mensupları uyku düzenlerine dikkat etmeli. Egzersizin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini göz ardı etmeden, evden yapabilecekleri egzersizleri yapmaya özen göstermeli.
Anadolu Ajansı
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