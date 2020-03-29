29 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
29 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
|29 Mart 2020 00:01
|Yazdır
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Profesörün canlı yayındaki sözü Samsun halkını tedirgin etti
28 Mart 2020 23:06
|Bakan Soylu, 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti
28 Mart 2020 22:47
|Fuat Oktay, Yozgat'ta karantina altındaki köyle ilgili bilgi aldı
28 Mart 2020 21:53
|Ak Parti'li İsmail Tamer'den 'test kiti' iddialarına yanıt
28 Mart 2020 19:58
|Fahrettin Koca: Toplam 108 vatandaşımız hayatını kaybetti
28 Mart 2020 19:42
|İstanbul Valisi: Belgesi olmayanlara bilet satılmayacak
28 Mart 2020 19:28
|Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan kadını tebrik etti
28 Mart 2020 18:48
|'Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var'
28 Mart 2020 18:33
|Çorum Belediye Başkanı maaşını mağdurlar için bağışladı
28 Mart 2020 17:27
|Ak Parti Milletvekili, bir maaşını İHH'ye bağışladı
28 Mart 2020 16:48