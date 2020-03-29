Belediyelerin vergi gelirlerinden kesinti yapılmayacak
Belediyelerin borçlarına karşılık vergi geliri tahsilatından ayrılacak paylardan 3 ay kesintisi yapılmayacak
|29 Mart 2020 03:36
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Belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 3 ay kesinti yapılmayacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, nisan, mayıs ve haziran genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için kesinti oranı yüzde sıfır olacak.
Belirtilen süre sonunda, kesinti oranları geçici 12'nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edecek.
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