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Belediyelerin vergi gelirlerinden kesinti yapılmayacak

Belediyelerin borçlarına karşılık vergi geliri tahsilatından ayrılacak paylardan 3 ay kesintisi yapılmayacak
 29 Mart 2020 03:36
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Belediyelerin vergi gelirlerinden kesinti yapılmayacak

Belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 3 ay kesinti yapılmayacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, nisan, mayıs ve haziran genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için kesinti oranı yüzde sıfır olacak.

Belirtilen süre sonunda, kesinti oranları geçici 12'nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edecek.
Anadolu Ajansı
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