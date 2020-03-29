1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gaziantep Valiliğinden 'toplu mezar' iddialarına yalanlama

Gaziantep Valiliğinden "toplu mezar" iddialarına yalanlama... "İki milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan ilimizde günlük 15 civarında vatandaşımız değişik sebeplerden vefat etmekte olup, görüntülerde yer alan kazılmış mezarlar koronavirüs vakaları için değil normal vefat eden ve aile mezarı olmayan vatandaşların toprağa verildiği sıra mezarlığının görüntüsüdür. Günlük defin işlemi yapılırken olumsuzluklarla karşılaşmamak için önceden mezarlar kazılarak hazır hale getirilmektedir"
 29 Mart 2020 03:43
Yazdır
Gaziantep Valiliğinden 'toplu mezar' iddialarına yalanlama

Gaziantep Valiliği, "kentte yeni tip koronavirüs salgını nedeniye toplu mezar hazırlandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, annesi vefat eden Saime D. isimli bir vatandaşın, Yeşilkent Mezarlığında daha önceden belediye tarafından hazırlanan sıra mezarları cep telefonuyla çekerek, "Bu mezarların koronavirüs vakalarından hayatını kaybedenler için hazırlandığı, vatandaşların kandırıldığı, ölüm vakalarının çok olduğu" şeklinde şahsi yorumlarını sosyal medya hesabından yayınladığı belirtildi.

Görüntüde yer verilen yorumların gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal hassasiyetlerin yüksel olduğu bir dönemde vatandaşlarımız arasında yanlış bir algı oluşmaması açısından konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Saime D. isimli şahsın annesi olan 1932 doğumlu Emine D. rahatsızlanarak 25 Aralık Devlet Hastanesine 27 Mart tarihinde getirilmiş, kendisi acil müdahale esnasında kardiyopulmoner arreste girip yapılan tüm canlandırma işlemine rağmen 18.45'te vefat etmiştir. Söz konusu vatandaşımızdan muayene ve tetkikler esnasında tedbir amaçlı Kovid-19 enfeksiyonuna yönelik numune alınmış ve yapılan test henüz sonuçlanmadan vefat olayı gerçekleşmiştir."

- Testi negatif

Emine D'nin, şüpheli vaka olarak değerlendirilirken ölüm gerçekleştiği için ölüm raporuna "doğal ölüm" yazılmasına rağmen tedbiren koronavirüs hastası gibi işlem yapılıp, defin işleminin de alınan tedbirler eşliğinde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emine D'nin kızı olan Saime D. ise bu defin işleminin gerçekleştiği sırada bu videoyu çekerek yayınlamıştır. İki milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan ilimizde günlük 15 civarında vatandaşımız değişik sebeplerden vefat etmekte olup, görüntülerde yer alan kazılmış mezarlar koronavirüs vakaları için değil normal vefat eden ve aile mezarı olmayan vatandaşların toprağa verildiği sıra mezarlığının görüntüsüdür. Günlük defin işlemi yapılırken olumsuzluklarla karşılaşmamak için önceden mezarlar kazılarak hazır hale getirilmektedir. Bununla birlikte vefat etmeden önce kendisine koronavirüs testi yapılan Emine D. isimli vatandaşımızın testi de negatif çıkmıştır. Yani Emine D. koronavirüs hastası değildir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konyaaltı Sahili çift yönlü araç trafiğine kapatıldı
28 Mart 2020 23:42		 İstanbul'da yağmur etkili oldu
28 Mart 2020 21:58
Bir köy daha karantinaya alındı
28 Mart 2020 16:38		 Gaziantep ve Elazığ'da, il dışına çıkışları yasaklandı
28 Mart 2020 14:02
Belediye, evlerinde kalan vatandaşlara mahallelerden bandolu konser verdi
28 Mart 2020 11:23		 İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı
28 Mart 2020 02:43
Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı yalanlandı
27 Mart 2020 20:16		 Karantinadan renkli görüntüler
27 Mart 2020 19:54
Karantina yurdunda görevli personel evine gidemeyecek
27 Mart 2020 19:10		 Sivas'ta bir evde kumar oynayan 19 kişi suçüstü yakalandı
27 Mart 2020 17:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:43 - Gaziantep Valiliğinden 'toplu mezar' iddialarına yalanlama03:36 - Belediyelerin vergi gelirlerinden kesinti yapılmayacak03:00 - Hollanda Çin'den ithal ettiği maskelerin 600 binini toplatma kararı aldı02:34 - Libya'da, Hafter'in Sirte Karargahı Komutanı öldürüldü00:02 - İYEP ve evde eğitim kapsamında okutulan derslere hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir mi?00:01 - 29 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:42 - Konyaaltı Sahili çift yönlü araç trafiğine kapatıldı23:39 - İletişim Başkanlığı, gazeteciler için rehber hazırladı23:34 - Almanya'da bir Türk koronavirüsten hayatını kaybetti23:29 - 81 ülke IMF'den borç istedi
23:23 - Rüştü Rençber'in koronavirüs test sonucu belli oldu23:17 - Erdoğan'a hakaret etti, 90 gün evden çıkamayacak23:11 - Kırıkkale Valisi 'nden koronavirüs açıklaması23:06 - Profesörün canlı yayındaki sözü Samsun halkını tedirgin etti23:00 - Haluk Levent'in yardım çağrısına ünlülerden destek22:53 - İstanbul'un giriş ve çıkışlarında yolcuların ateşi ölçülüyor22:47 - Bakan Soylu, 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti22:41 - THY, Pazar günü tarifeli uçuş gerçekleştirmeyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
İYEP ve evde eğitim kapsamında okutulan derslere hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir mi?
29 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Gaziantep Valiliğinden 'toplu mezar' iddialarına yalanlama
Hollanda Çin'den ithal ettiği maskelerin 600 binini toplatma kararı aldı
Libya'da, Hafter'in Sirte Karargahı Komutanı öldürüldü
Belediyelerin vergi gelirlerinden kesinti yapılmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğan'in aciklamalari 4
Koc holding'in salgin icin verdigi destek 2
kaza süsü verilmiş cinayetler 1
1929'da 3359 çocuğun açlıktan ölmesi 3
Evdekal 3
iş arkadaşının çok konuşması 1
27 mart 2020 İtalya'da ölü sayısının 8215 olması 3
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 4
27.03.2020 millet camii cuma namazi 2
ateizm 1
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam