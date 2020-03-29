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Milliyet'in spor yazarı koronavirüsten hayatını kaybetti

Uzun yıllar Milliyet Gazetesi'nde spor yazarlığı da yapan Prof.Dr.Fevzi Aksoy koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aksoy 90 yaşındaydı.
 29 Mart 2020 06:07
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Milliyet'in spor yazarı koronavirüsten hayatını kaybetti

Çizgi dışı" isimli köşesinde uzun yıllar kendine has yazılar ve röportajlar paylaşan; tıp dünyasının ünlü hocası Prof.Dr.Fevzi Aksoy, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşam savaşını kaybetti

Ünlü profesör bir süre önce özel bir hastaneye koronavirüs tedavisi üzerine gitti. Buradan devlet hastanesine sevki gerçekleşti. Aksoy, yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybederek gözlerini yumdu.

Öte yandan Aksoy'un eşinin ve kızının da koronavirüs tedavisi gördüğü ileri sürüldü.

Fevzi Aksoy kimdir?

1 Mayıs 1930 yılında İzmir'de doğan ve 50 yılı aşkın süredir röportajları, "çizgi dışı" isimli köşesindeki kendine özgü yazılarıyla herkesin beğenisini toplayan Aksoy'un kaleme aldığı birçok eseri vardı.

Goethe Enstitüsü kurucularından olan, bir dönem Alman Hastanesi Yönetim Kurulu başkanlığı yapan, Alman ve Avusturya hükümetleri tarafından sağlık alanındaki hizmetlerinden dolayı devlet üstün nişanına layık görülen, uzun bir dönem Haseki Hastanesi'nde Asabiye bölümünü yöneten Fevzi Aksoy, Milliyet Spor Servisi'nin kurucusu Namık Sevik'in de en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Evli ve bir çocuk babası olan Aksoy, İstanbul Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi'nde de başkanlık yaptı.
Memurlar.Net
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