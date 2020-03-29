Milliyet'in spor yazarı koronavirüsten hayatını kaybetti
|29 Mart 2020 06:07
|Yazdır
Çizgi dışı" isimli köşesinde uzun yıllar kendine has yazılar ve röportajlar paylaşan; tıp dünyasının ünlü hocası Prof.Dr.Fevzi Aksoy, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Yaşam savaşını kaybetti
Ünlü profesör bir süre önce özel bir hastaneye koronavirüs tedavisi üzerine gitti. Buradan devlet hastanesine sevki gerçekleşti. Aksoy, yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybederek gözlerini yumdu.
Öte yandan Aksoy'un eşinin ve kızının da koronavirüs tedavisi gördüğü ileri sürüldü.
Fevzi Aksoy kimdir?
1 Mayıs 1930 yılında İzmir'de doğan ve 50 yılı aşkın süredir röportajları, "çizgi dışı" isimli köşesindeki kendine özgü yazılarıyla herkesin beğenisini toplayan Aksoy'un kaleme aldığı birçok eseri vardı.
Goethe Enstitüsü kurucularından olan, bir dönem Alman Hastanesi Yönetim Kurulu başkanlığı yapan, Alman ve Avusturya hükümetleri tarafından sağlık alanındaki hizmetlerinden dolayı devlet üstün nişanına layık görülen, uzun bir dönem Haseki Hastanesi'nde Asabiye bölümünü yöneten Fevzi Aksoy, Milliyet Spor Servisi'nin kurucusu Namık Sevik'in de en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Evli ve bir çocuk babası olan Aksoy, İstanbul Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi'nde de başkanlık yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte neler yaşandı?
29 Mart 2020 06:11
|Rüştü Rençber'in koronavirüs test sonucu belli oldu
28 Mart 2020 23:23
|'Kavga var' diye çağırdıkları jandarmaya sürpriz yaptılar
28 Mart 2020 22:18
|NTV muhabiri de koronavirüse yakalandı
28 Mart 2020 19:23
|En çok 'bankacılık işlemleri' için yardım istediler
28 Mart 2020 18:38
|Pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satılıyor
28 Mart 2020 18:03
|Belediye Başkanı'nın makam şoföründe koronavirüs çıktı
28 Mart 2020 17:22
|Maske kullananlara önemli uyarılar!
28 Mart 2020 16:43
|'İşten atılma korkusu' stresi artırıyor
28 Mart 2020 16:30
|Özel araçla şehirler arası yolculuk serbest mi?
28 Mart 2020 15:33