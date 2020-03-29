1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni Zelanda'da koronavirüsten ilk can kaybı

Yeni Zelanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk can kaybının gerçekleştiği açıklandı
 29 Mart 2020 06:28
Yazdır
Yeni Zelanda'da koronavirüsten ilk can kaybı

Yeni Zelanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk can kaybının gerçekleştiği açıklandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, grip teşhisi konulduktan sonra cuma günü yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan 70'li yaşlardaki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkenin Güney Adası'ndaki Greymouth kasabasındaki yaşlı kadının ölümünün, Yeni Zelanda'da Kovid-19 bağlantılı ilk can kaybı olduğunu açıklayan Başbakan Ardern, "Bu yıkıcı bir haber, Bugünkü ölüm, bir mücadele içinde olduğumuzu hatırlatıyor. Evde kalın, zinciri kırın ve hayat kurtarın." ifadelerini kullandı.

Bu durumun, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ve dört hafta boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etmelerinin ne kadar gerekli olduğunu gösterdiğini belirten Ardern, "Bu (ölüm), tam olarak neden bu virüsün yayılmasını durdurmak için bu kadar güçlü önlemler aldığımızı anlamlı kılıyor." dedi.

Öte yandan 25 Mart'tan itibaren OHAL ve sokağa çıkma uygulamasına geçilen ülkede, son 24 saatte 63 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 524'e yükseldi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünyadan sınırları zorlayan yasaklar
29 Mart 2020 06:46		 Hollanda Çin'den ithal ettiği maskelerin 600 binini toplatma kararı aldı
29 Mart 2020 03:00
Libya'da, Hafter'in Sirte Karargahı Komutanı öldürüldü
29 Mart 2020 02:34		 Almanya'da bir Türk koronavirüsten hayatını kaybetti
28 Mart 2020 23:34
81 ülke IMF'den borç istedi
28 Mart 2020 23:29		 Fransa Başbakanı: Nisanın ilk 15 günü daha zor olacak
28 Mart 2020 21:48
İtalya'daki can kaybı 10 bin 23'e çıktı
28 Mart 2020 21:43		 Fransa'da son 24 saatte 319 kişi hayatını kaybetti
28 Mart 2020 21:23
Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
28 Mart 2020 21:18		 Çin'in Wuhan kentinde halk isyan çıkardı, polise saldırdı
28 Mart 2020 21:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:11 - Her ihaleden PKK'ya yüzde 10 pay07:01 - Kamuda esnek çalışma için Cumhurbaşkanlığı genelgesi yeterli mi?06:46 - Dünyadan sınırları zorlayan yasaklar06:35 - Koronavirüste yeni umut Kök Hücre06:28 - Yeni Zelanda'da koronavirüsten ilk can kaybı06:11 - Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte neler yaşandı?06:10 - Dr. Altay Ünaltay: Bu bir salgındır, her salgın gibi bu da geçecektir06:07 - Milliyet'in spor yazarı koronavirüsten hayatını kaybetti03:43 - Gaziantep Valiliğinden 'toplu mezar' iddialarına yalanlama03:36 - Belediyelerin vergi gelirlerinden kesinti yapılmayacak
03:00 - Hollanda Çin'den ithal ettiği maskelerin 600 binini toplatma kararı aldı02:34 - Libya'da, Hafter'in Sirte Karargahı Komutanı öldürüldü00:02 - İYEP ve evde eğitim kapsamında okutulan derslere hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir mi?00:01 - 29 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:42 - Konyaaltı Sahili çift yönlü araç trafiğine kapatıldı23:39 - İletişim Başkanlığı, gazeteciler için rehber hazırladı23:34 - Almanya'da bir Türk koronavirüsten hayatını kaybetti23:29 - 81 ülke IMF'den borç istedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Gaziantep Valiliğinden 'toplu mezar' iddialarına yalanlama
İYEP ve evde eğitim kapsamında okutulan derslere hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir mi?
29 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Milliyet'in spor yazarı koronavirüsten hayatını kaybetti
Hollanda Çin'den ithal ettiği maskelerin 600 binini toplatma kararı aldı
Libya'da, Hafter'in Sirte Karargahı Komutanı öldürüldü
Dr. Altay Ünaltay: Bu bir salgındır, her salgın gibi bu da geçecektir
Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte neler yaşandı?
Koronavirüste yeni umut Kök Hücre
Belediyelerin vergi gelirlerinden kesinti yapılmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1929'da 3359 çocuğun açlıktan ölmesi 3
SağlığımızlaOynamaİBB 4
28.03.2020 ulaştırma bakanının görevden alınması 2
Kpss 2020 2
27.03.2020 millet camii cuma namazi 2
yağmurda ıslanmaktan keyif almak 5
lanet 3
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 3
sıkıldım yeminle 1
elinde telefonla uyumak 1
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam