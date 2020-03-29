Yeni Zelanda'da koronavirüsten ilk can kaybı
|29 Mart 2020 06:28
|Yazdır
Yeni Zelanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk can kaybının gerçekleştiği açıklandı.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, grip teşhisi konulduktan sonra cuma günü yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan 70'li yaşlardaki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ülkenin Güney Adası'ndaki Greymouth kasabasındaki yaşlı kadının ölümünün, Yeni Zelanda'da Kovid-19 bağlantılı ilk can kaybı olduğunu açıklayan Başbakan Ardern, "Bu yıkıcı bir haber, Bugünkü ölüm, bir mücadele içinde olduğumuzu hatırlatıyor. Evde kalın, zinciri kırın ve hayat kurtarın." ifadelerini kullandı.
Bu durumun, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ve dört hafta boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etmelerinin ne kadar gerekli olduğunu gösterdiğini belirten Ardern, "Bu (ölüm), tam olarak neden bu virüsün yayılmasını durdurmak için bu kadar güçlü önlemler aldığımızı anlamlı kılıyor." dedi.
Öte yandan 25 Mart'tan itibaren OHAL ve sokağa çıkma uygulamasına geçilen ülkede, son 24 saatte 63 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 524'e yükseldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dünyadan sınırları zorlayan yasaklar
29 Mart 2020 06:46
|Hollanda Çin'den ithal ettiği maskelerin 600 binini toplatma kararı aldı
29 Mart 2020 03:00
|Libya'da, Hafter'in Sirte Karargahı Komutanı öldürüldü
29 Mart 2020 02:34
|Almanya'da bir Türk koronavirüsten hayatını kaybetti
28 Mart 2020 23:34
|81 ülke IMF'den borç istedi
28 Mart 2020 23:29
|Fransa Başbakanı: Nisanın ilk 15 günü daha zor olacak
28 Mart 2020 21:48
|İtalya'daki can kaybı 10 bin 23'e çıktı
28 Mart 2020 21:43
|Fransa'da son 24 saatte 319 kişi hayatını kaybetti
28 Mart 2020 21:23
|Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
28 Mart 2020 21:18
|Çin'in Wuhan kentinde halk isyan çıkardı, polise saldırdı
28 Mart 2020 21:03