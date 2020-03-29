Avrupa ölüyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 27 bin 365'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 597 bin 335'e yükselirken; 131 bin 712 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 3 bin 288 kişi ölürken; 64 bin 547 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

İTALYA'DA 24 SAATTE 969 KİŞİ ÖLDÜ

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) sadece dün 969 kişi öldü. Ülkede 5 hafta önce başlayan Covid-19 salgınından toplam ölenlerin sayısı böylece 9 bin 134'e yükseldi. Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısı 66 bin 414'e ulaşırken, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 86 bin 498'e çıktı.

İSPANYA VE İTALYA'DA GÜNDE YAKLAŞIK 1.000'ER KİŞİ ÖLÜYOR

İSPANYA'DAKİ ÖLÜ SAYISI İTALYA'YA YAKLAŞTI

İspanya'da 24 saat içerisinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 832 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 5 bin 694'e ulaştı. Ülkede koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 5 bin 694'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 72 bin 248'e yükseldiği belirtildi. İspanya medyası, 24 saatlik bilançoyu "Korkunç" başlığıyla duyurdu.

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da son 24 saatte virüs nedeniyle 969 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişi sayısı 9 bin 134'e yükselirken; vaka sayısı da 86 bin 498'e çıktı. Şu anda dünyada en çok koronavirüslü hastanın bulunduğu ülke ABD oldu. ABD'de 104 bin 837 vaka bulunurken; ardından 86 bin 498 vakayla İtalya geliyor. Hastalığın ortaya çıktığı Çin 81 bin 996 vaka ile üçüncü sırada yer alırken 65 bin 719 vakayla İspanya dördüncü, 53 bin 340 vakayla da Almanya beşinci sırada.

ABD'DE VAKA SAYISI 104 BİN 686

ABD'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin'i ve İtalya'yı geçti. 104 bin 686 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 1707 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARİNDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 50 bin 871'e yükselirken; 351 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 33 bin 414 kişide virüs tespit edildiği ve 1997 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 65 bin 719'a ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 138'e çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 761'e, vaka sayısının da 14 bin 751'e çıktığı belirtildi.

İTALYA'DA KOVID-19'DAN ÖLENLERIN SAYISI 9 BIN 134'E ULAŞTI

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 969 kişi artarak, 9 bin 134'e yükseldi. Ülkede 5 hafta önce başlayan Kovid-19 salgınına ilişkin günlük verileri, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri açıkladı. Arcuri, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 66 bin 414'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 86 bin 498'e çıktığını duyurdu. Domenico Arcuri, ölü sayısının son 24 saatte 969 kişi daha artarak, 9 bin 134'e yükseldiğini belirtti. Arcuri'nin açıkladığı ölü sayısı, 5 haftadır koronavirüs acil durumundaki ülkede en yüksek günlük ölü sayısı oldu.

İSPANYA'DA SON 24 SAATTE 832 KİŞİ ÖLDÜ

İspanya'da 24 saat içerisinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 832 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 5 bin 694'e ulaştı. Ülkede koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 5 bin 694'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 72 bin 248'e yükseldiği belirtildi. İspanya medyası, 24 saatlik bilançoyu "Korkunç" başlığıyla duyurdu.

ÇİN'DE TOPLAM ÖLÜM SAYISI 3 BİN 295

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu da, dün Çin anakarasında yeni Koronavirüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlerin tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini açıkladı. Böylelikle toplam ölenlerin sayısı 3 bin 295'e ulaştı.

İSRAİL'DE SON 24 SAATTE 425 YENİ KORONAVİRÜS VAKASI DOĞRULANDI

İsrail'de ise son 24 saat içerisinde 425 yeni Koronavirüs vakasının kaydedildiğini duyurdu. İsrail Sağlık Bakanlığı ülkede yeni vakalar dahil olmak üzere Koronavirüs nedeniyle ülkede toplam 3 bin 460 vaka olduğunu, ölü sayısının ise 12'ye yükseldiğini belirtti.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 378'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 378'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 32 bin 332'ye çıktığını bildirdi.

UKRAYNA'DA VAKA SAYISI 311Ukrayna Halk Sağlığı Merkezi'den yapılan açıklamaya göre, 28 Mart sabahı itibariyle ülke genelinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, tespit edilmiş 311 Koronavirüs vakasının bulunduğu belirtildi. Bulgaristan'da da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

AVRASYA ÜLKELERİNDE KOVİD-19 VAKALARI VE VİRÜSE KARŞI ÖNLEMLER ARTIYOR

Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, vaka sayısının 228 artarak, bin 264'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, 49 kişinin iyileştiği, ölenlerin sayısının da 6 olduğu kaydedildi.

ÖZBEKİSTAN'DA 5 GÜNDE 10 BİN KAPASİTELİ HASTANE

Kazakistan'da vaka sayısı 204'e çıktı. Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da vaka sayısı 67 artarak, 204'e ulaştı. Ermenistan'da ise vaka sayı 372 oldu. Bir hastanın yaşamını yitirdiği Ermenistan'da 28 hasta iyileşti, 343 hasta tedavi görüyor. Gürcistan, Çin'den Kovid-19 testi alımından vazgeçti. Gürcistan hükümetinin Kovid-19 ile ilgili internet sitesinde yapılan açıklamada, vaka sayısının 1 artarak 84 olduğu belirtildi. Özbekistan'da da Kovid-19 kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti. Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle bir kişi daha yaşamını yitirirken, virüsten ölenlerin sayısı 2'ye, virüs tespit edilenleri sayısı da 16 artarak 104'e ulaştı. 65 binden fazla kişinin hastane ve ev karantinalarında tutulduğu Özbekistan'da 5 günde 10 bin yataklı bir hastane inşa edildi.

ATİNA, "HAYALET KENT"E DÖNDÜ

Yunanistan'ın başkenti Atina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle neredeyse "hayalet kent"e döndü. Atina'da, şu ana kadar 966 vaka tespit edilirken aralarında Batı Trakya'daki Türk azınlık mensubu bir kişinin de bulunduğu 28 kişi hayatını kaybetti.

JAPONYA'DA ÖLEN SAYISI 63'E YÜKSELDİ

Japonya'da da vaka sayısı tırmanıyor. Japonya'da Koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, vaka sayısı ise 2 bin 240'a ulaştı. 65 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye dek 975 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.