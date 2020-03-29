1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Limon kalkan oldu fiyat 18 lirayı gördü

Limonun kilo fiyatı, Kovid-19'a karşı vitamin ve temizlik kalkanı oluşturmak için artan taleple üç haftada 8 lira yükseldi. Uzmanlar hasada kadar kontrollü alımı öneriyor
 29 Mart 2020 07:45
Yazdır
Limon kalkan oldu fiyat 18 lirayı gördü

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre; Koronavirüse karşı özellikle C vitaminini öneren uzmanların uyarılarıyla limona olan talebin arttığı görülüyor. İki yıldır belli bir değer artışını koruyan limondaki yüksek fiyat, market tezgahında her birkaç günde bir yeni bir artış yaşıyor. Limon kilo fiyatının son üç haftalık seyrine bakıldığında 9.90 liradan başlarken, 10.90 lira, 12.90 lira fiyatları görüldü. Ama asıl rekor markette pazar günü itibariyle görülen 17.90 lira oldu. Bu süreçte manavda markette en düşük fiyat 13 lira olarak görülüyor.

Limon aynı zamanda salgın sürecinde evlerde temizlik/dezenfekte amaçlı kullanım için de önerilince tercih edilme sıklığı da arttı.

Halde de fiyat arttı

İstanbul ve Antalya hallerinden çıkış fiyatı da yüksek seyrediyor. İstanbul Hali'nde limonun türüne göre en yüksek çıkış fiyatı 7-16 lira arasında... Antalya Hali'nde ise artışın seyri tarihlere bakınca daha net görülüyor. 11 Mart'ta 3.5-5.5 arasında olan satış fiyatı 21 Mart'ta 4.5-8.5 arasına, 27 Mart'ta 5.5-8.5 lira arasına yükseldi.

'Limon, fiyatıyla ayrıştı'

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin geçen yıl 2 milyar 260 milyon dolar yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatırken, mevcutta yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ihraç mallarının gönderiminin sınır kapılarında yavaş ilerlediğini söyledi. Türkiye'de ve dünya pazarlarında narenciye fiyatlarının normal seviyelerde seyrettiğini anlatan Sin, "Ancak limon, fiyat yönünden diğer narenciye ürünlerinden ayrışmış durumda. Limondaki yükseliş hem mevsimsel hem de salgın hastalığa karşı C vitamini ihtiyacını karşılamaya dönük yoğun talepten kaynaklanıyor. İç piyasada vatandaşlarımızın yaş meyve sebze ihtiyacının karşılanmasına yönelik herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Halkımız narenciye başta olmak üzere istediği meyve ve sebzeyi marketlerden ve semt pazarlarından rahat bir şekilde tedarik edebiliyor" diye konuştu.

'Üretene faydası yok'

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, olağanüstü bir dönem olarak ürünleri bir yerden başka bir yere ulaştırmanın bile sorunlu olduğunu hatırlatırken, ancak fiyat artışının tamamen bu etkenden dolayı oluşmadığını söyledi. Yıldırım, limon kilo fiyatı üzerindeki etkenlere yönelik şunları sıraladı:

"Şu dönem hasat olmadığı için zaten limonlar her zamanki gibi toplandı ve depolardan perakendeye sunuluyor. Buradan perakende alanlarına satış maliyeti bu kadar artıracak bir etken değil. Şu dönemde biri 'iyi geliyor' dediği anda hemen o ürün adeta karaborsaya düşüyor. Tüketici telaşla ihtiyacından fazlasını alıyor. Hasatla, tarımla bir ilgisi olmadığı için bunun üreticiye de bir faydası yok. Yeni hasatlar sonbahar döneminde. Dolayısıyla hakkında söylenti çıkan ürünleri yeni hasat dönemine kadar sürdürmek de zor olabilir."

İhracatta ilgi sürüyor

İhracat, kapılardaki sınırlamalar ve geçişlerdeki zorluklara rağmen devam ediyor. Yıldırım, limon konusunda özellikle İspanya'nın Türkiye'nin karşısında önemli bir rakip olduğunu hatırlatırken, "Oralarda bu iş daha çok ilerleyince ticaret belli ölçüde durdu. Salgının Türkiye'yi daha geç etkisi altına almasıyla ihracat tarafında da işler devam ediyor" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yaş zencefil fiyatı ikiye katladı
28 Mart 2020 18:13		 Fırsatçılar pes dedirtti: 90 liralık bilet 280 lira oldu
28 Mart 2020 15:07
Brent petrolün varili 25 doların altına düştü
27 Mart 2020 18:01		 Benzine 13 kuruş zam yapıldı
27 Mart 2020 16:14
2020'nin 2. çeyreğinde elektriğe zam yapılmayacak
26 Mart 2020 14:04		 Sarımsağın kilosu 90 liraya kadar yükseldi
26 Mart 2020 14:02
Edirne Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
25 Mart 2020 19:58		 Benzine 7 kuruş zam yapıldı
25 Mart 2020 17:25
Koronavirüs 'Sarımsak'ta fiyatı yüzde 100 artırdı
25 Mart 2020 15:30		 Patates yüzde 100 zamlandı
25 Mart 2020 13:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Gaziantep Valiliğinden 'toplu mezar' iddialarına yalanlama
Milliyet'in spor yazarı koronavirüsten hayatını kaybetti
Virüsü bir haftada nakavt etti
İYEP ve evde eğitim kapsamında okutulan derslere hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir mi?
Virüsün ilacı bulundu iddiası: İki hasta iyileşti
Kamuda esnek çalışma için Cumhurbaşkanlığı genelgesi yeterli mi?
29 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Koronavirüsünün yeni bir belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte neler yaşandı?
Hollanda Çin'den ithal ettiği maskelerin 600 binini toplatma kararı aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yoğun bakımlarda yuzde 63 doluluk var 2
para önemli değil 3
kadir mısıroğlu 8
Manisa otogarda yasli adama bağıran polis 2
football manager 2019 1
Evdekal 3
şey 1
Sehirlerarasi seyahatin valilik iznine bağlanması 3
ücretini atatürk ödedi 5
whatsapp grupları 3
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam