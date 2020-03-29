Limon kalkan oldu fiyat 18 lirayı gördü

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre; Koronavirüse karşı özellikle C vitaminini öneren uzmanların uyarılarıyla limona olan talebin arttığı görülüyor. İki yıldır belli bir değer artışını koruyan limondaki yüksek fiyat, market tezgahında her birkaç günde bir yeni bir artış yaşıyor. Limon kilo fiyatının son üç haftalık seyrine bakıldığında 9.90 liradan başlarken, 10.90 lira, 12.90 lira fiyatları görüldü. Ama asıl rekor markette pazar günü itibariyle görülen 17.90 lira oldu. Bu süreçte manavda markette en düşük fiyat 13 lira olarak görülüyor.

Limon aynı zamanda salgın sürecinde evlerde temizlik/dezenfekte amaçlı kullanım için de önerilince tercih edilme sıklığı da arttı.

Halde de fiyat arttı

İstanbul ve Antalya hallerinden çıkış fiyatı da yüksek seyrediyor. İstanbul Hali'nde limonun türüne göre en yüksek çıkış fiyatı 7-16 lira arasında... Antalya Hali'nde ise artışın seyri tarihlere bakınca daha net görülüyor. 11 Mart'ta 3.5-5.5 arasında olan satış fiyatı 21 Mart'ta 4.5-8.5 arasına, 27 Mart'ta 5.5-8.5 lira arasına yükseldi.

'Limon, fiyatıyla ayrıştı'

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin geçen yıl 2 milyar 260 milyon dolar yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatırken, mevcutta yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ihraç mallarının gönderiminin sınır kapılarında yavaş ilerlediğini söyledi. Türkiye'de ve dünya pazarlarında narenciye fiyatlarının normal seviyelerde seyrettiğini anlatan Sin, "Ancak limon, fiyat yönünden diğer narenciye ürünlerinden ayrışmış durumda. Limondaki yükseliş hem mevsimsel hem de salgın hastalığa karşı C vitamini ihtiyacını karşılamaya dönük yoğun talepten kaynaklanıyor. İç piyasada vatandaşlarımızın yaş meyve sebze ihtiyacının karşılanmasına yönelik herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Halkımız narenciye başta olmak üzere istediği meyve ve sebzeyi marketlerden ve semt pazarlarından rahat bir şekilde tedarik edebiliyor" diye konuştu.

'Üretene faydası yok'

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, olağanüstü bir dönem olarak ürünleri bir yerden başka bir yere ulaştırmanın bile sorunlu olduğunu hatırlatırken, ancak fiyat artışının tamamen bu etkenden dolayı oluşmadığını söyledi. Yıldırım, limon kilo fiyatı üzerindeki etkenlere yönelik şunları sıraladı:

"Şu dönem hasat olmadığı için zaten limonlar her zamanki gibi toplandı ve depolardan perakendeye sunuluyor. Buradan perakende alanlarına satış maliyeti bu kadar artıracak bir etken değil. Şu dönemde biri 'iyi geliyor' dediği anda hemen o ürün adeta karaborsaya düşüyor. Tüketici telaşla ihtiyacından fazlasını alıyor. Hasatla, tarımla bir ilgisi olmadığı için bunun üreticiye de bir faydası yok. Yeni hasatlar sonbahar döneminde. Dolayısıyla hakkında söylenti çıkan ürünleri yeni hasat dönemine kadar sürdürmek de zor olabilir."

İhracatta ilgi sürüyor

İhracat, kapılardaki sınırlamalar ve geçişlerdeki zorluklara rağmen devam ediyor. Yıldırım, limon konusunda özellikle İspanya'nın Türkiye'nin karşısında önemli bir rakip olduğunu hatırlatırken, "Oralarda bu iş daha çok ilerleyince ticaret belli ölçüde durdu. Salgının Türkiye'yi daha geç etkisi altına almasıyla ihracat tarafında da işler devam ediyor" dedi.