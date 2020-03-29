Nükleer enerji için yeni kurum
|29 Mart 2020 08:10
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile lağvedilirken, yerine "Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK)" kuruldu.
Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili özel bütçeli bir kurum olarak hizmet verecek TENMAK, enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer teknoloji, bor, nadir toprak elementleri ve diğer elementlerle ilgili inovasyon ihtiyacını karşılayacak.
Yeni ürünlerin üretimini sağlayacak kurum, Ar-Ge faaliyetlerinin ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politika ve strateji önerilerini hazırlayıp Enerji Bakanına sunacak.
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