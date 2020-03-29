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Virüsün ilacı bulundu iddiası: İki hasta iyileşti

Koronavirüsü salgınında ölüm sayısı 30 bini geçerken, ABD basını, bilim insanı ve doktorların deneysel bir ilaç geliştirerek hastaları tedavi ettiğini öne sürdü. ABD basınında yer alan haberlere göre bilim insanı HIV ve meme kanseri için kullanılan ilaçların hastaları iyileştirdiği iddia edildi
 29 Mart 2020 07:36
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Virüsün ilacı bulundu iddiası: İki hasta iyileşti

Çin'in Wuhan kentinde başladıktan haftalar sonra küresel bir salgın halini alan ve dünya çapında 663 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili bir iddia uluslararası kamuoyunun gündemine düştü.

Asya ve Avrupa'dan sonra geçen hafta içinde Amerika'ya da sıçrayan ve sadece ABD'de 123 bin kişinin hasta ettiği corona virüsünün tedavisinin New York'ta çıktığı öne sürüldü. İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlerde 2 binden fazla kişinin ülkede hayatını kaybettiği belirtilirken, doktorların, mevcut ilaçları karıştırarak hastalarına verdiği ve bu sayede corona virüsünün ilacını bulmak için çaba sarf ettiği yazıldı.

İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail de New York'taki bir hastanede çalışan doktorların iki hastayı bir ilaç kokteyli ile iyileştirdiğini öne sürdü. İddiaya göre, hastaneye "kritik durumda" gelen iki hastaya bu ilaçlar enjekte edildi. Abdomen üzerinden enjekte edilen ilaçların ardından hastaların sağlık durumunda gözle görülür bir iyileşme olduğu belirtildi.

7 HASTADAN 2'Sİ İYİ

7 hastadan 2'sinin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanırken, bu iki hastanın da yaşamlarına solunum destekleri olmadan devam ettiği belirtildi.

Doktorlar henüz bu ilacın hastaları nasıl iyileştirdiğine dair net bir bilgisi olmadığını hatırlatırken, bu ilacın zatürre, ciğer iltihaplanması ve ölüme sebebiyet veren süreci durdurduğunu açıkladı.

ABD'nin çok okunan tabloid gazetesi NY Post'ta yer alan haberde de ilacı üreten şirket CyoDyn'in ilaç üzerindeki etkileri gözlemlemek için 6 haftaya ihtiyacı olduğu belirtildi. Bu ilaç henüz ABD Sağlık Bakanlığı bünyesindeki gıda ve ilaç denetleme kurumu FDA'den onay almadı.
Memurlar.Net
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