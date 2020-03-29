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Kraliyet ailesi üyesi prenses koronadan öldü

Koronavirüsü (Covid-19) salgınının dünyada en fazla can aldığı ülkelerden İspanya'da kraliyet ailesinden de kötü haber geldi. Koronavirüsü testi pozitif çıkan 86 yaşındaki Prenses Maria Teresa'nın hastalığa yenik düştüğü açıklandı
 29 Mart 2020 07:55
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Kraliyet ailesi üyesi prenses koronadan öldü

İspanya'nın Burbon-Parma Kraliyet Ailesi'nden prensesin ölümünü kardeşi Prens Sixtus Henry açıkladı. İspanyol prenses böylece dünyada Covid-19'a yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Temmuz 1933'te doğan Prenses Maria Teresa, İspanyol Kraliyet ailesinin en küçük kolu olan Burbon-Parma ailesinden Prens Xavier ve Prenses Madeleine'in altı çocuğundan biriydi.

İspanya'da son verilere göre Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak 5 bin 820'ye yükseldi.
Memurlar.Net
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