Kraliyet ailesi üyesi prenses koronadan öldü
Koronavirüsü (Covid-19) salgınının dünyada en fazla can aldığı ülkelerden İspanya'da kraliyet ailesinden de kötü haber geldi. Koronavirüsü testi pozitif çıkan 86 yaşındaki Prenses Maria Teresa'nın hastalığa yenik düştüğü açıklandı
|29 Mart 2020 07:55
|Yazdır
İspanya'nın Burbon-Parma Kraliyet Ailesi'nden prensesin ölümünü kardeşi Prens Sixtus Henry açıkladı. İspanyol prenses böylece dünyada Covid-19'a yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Temmuz 1933'te doğan Prenses Maria Teresa, İspanyol Kraliyet ailesinin en küçük kolu olan Burbon-Parma ailesinden Prens Xavier ve Prenses Madeleine'in altı çocuğundan biriydi.
İspanya'da son verilere göre Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak 5 bin 820'ye yükseldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Japonya'da yeni korona virüs rekoru: Bir günde 200 vaka
29 Mart 2020 09:05
|Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16'ya çıktı
29 Mart 2020 07:53
|Virüsün ilacı bulundu iddiası: İki hasta iyileşti
29 Mart 2020 07:36
|Uruguay'da koronavirüsten ilk ölen eski bakan oldu
29 Mart 2020 07:31
|Avrupa ölüyor
29 Mart 2020 07:25
|Dünyadan sınırları zorlayan yasaklar
29 Mart 2020 06:46
|Yeni Zelanda'da koronavirüsten ilk can kaybı
29 Mart 2020 06:28
|Hollanda Çin'den ithal ettiği maskelerin 600 binini toplatma kararı aldı
29 Mart 2020 03:00
|Libya'da, Hafter'in Sirte Karargahı Komutanı öldürüldü
29 Mart 2020 02:34
|Almanya'da bir Türk koronavirüsten hayatını kaybetti
28 Mart 2020 23:34