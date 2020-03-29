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Rekor fezleke: Tam 970 adet

Meclis'teki dokunulmazlık dosyaları milletvekili sayısını geçti.
 29 Mart 2020 08:20
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Rekor fezleke: Tam 970 adet

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, mevcut 589 milletvekilinden 174'ünün dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle TBMM'ye fezleke gönderildiğini açıkladı.

Sadece 55 HDP milletvekilinin, toplam 695 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Bilgiç, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in milletvekili dokunulmazlık dosyalarına ilişkin soru önergesini yanıtladı.

TBMM'de AKP'li 9 milletvekili hakkında 10, CHP'li 95 milletvekili hakkında 216, HDP'li 55 milletvekili hakkında 695, MHP'li 5 milletvekili hakkında 5, İYİ Partili 5 milletvekili hakkında 5, Türkiye İşçi Partili 2 milletvekili hakkında 7, DBP'li 1 milletvekili hakkında 27, bağımsız 2 milletvekili hakkında da 2 dosya var.

Başak KAYA
Sözcü
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