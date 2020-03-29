Seyahat karantinası nasıl uygulanacak? İşte tüm detaylar

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre seyahat karantinasının detayları;

ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLE YOLCULUK

HASTALAR, HASTASI VE CENAZESİ OLANLARA İZİN: Vatandaşların oldukları şehirde kalmaları sağlanacak. Ama tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanların şehirlerarası yolculuk yapmaları valilik izniyle olacak.

KALACAK YERİ OLMAYANLAR GİDEBİLİR: Son 15 gün içinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan, kısa süreli ziyaret veya başka nedenlerle bulunduğu ilden ayrılmaları zorunlu olan kişilerin şehirlerarası yolculuk yapmaları valilik izniyle yapılacak.

SEYAHAT BELGESİ ALINACAK: İller arasında seyahat etmesi zorunlu olanların, vali/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurmaları gerekecek. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde seyahat izin belgesi düzenlenecek.

OTOBÜS SEFERİ PLANLANACAK: Seyahat İzin Kurulunca, şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecek.

KONTROL NOKTALARI KURULACAK: Seyahat başında ve sonunda sağlık kontrolleri yapılacak. Otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak.

İSİM LİSTELERİ VALİLİĞE BİLDİRİLECEK: Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adresleri, gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek.

İL GİRİŞLERİNDE SAĞLIK KONTROLÜ: İllerine gelecekleri bildirilen yolcular, il girişlerinde sağlık kontrollünden geçirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durum varsa kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gerekenlere ise evlerinde kalmaları tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek.

OTOGAR ÇALIŞANLARINA SAĞLIK TAKİBİ: Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personel rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilecek.

GÜZERGAHLAR BELİRLENECEK: Seyahat belgesiyle yolculuğuna izin verilen şehirlerarası otobüsler sadece güzergahtaki il otogarlarında duracak, burada ise kapasitelerinde boşluk olması durumunda yolcu alabilecek.

OTOBÜS İKRAMLARI YASAK: Otobüs firmalarının şehiriçi ikram servisleri yasaklanacak. Şehirlerarası otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, hijyen kuralları açısından denetlenecek.

ÖZEL ARAÇLA KONTROLLÜ YOLCULUK

Şehirlerden çıkacak veya girecek özel araçla yolculuk yapanlar kontrollü seyahat edecek. Özel araçlarıyla 30 şehirde şehirlerarası yolculuk yapacak kişilere uygulamalar şöyle:

YOLCULUK NEREYE VE NEDEN: Şehir giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarıyla yolculuk yapanlara kontrol noktalarında "yolculuğun nedeni" sorulacak.

GERİ GÖNDERİLECEKLER: Zorunlu ve makul bir nedeni olmayanlar illere alınmayacak veya ilden çıkışlarına izin verilmeyecek.

SAĞLIK KONTROLÜYLE İZİN: Zorunlu ve makul nedeni olanlar sağlık kontrolünden geçirilecek, koronavirüs belirtileri göstermesi durumunda zorunlu 14 günlük karantinaya alınacak. Yolcuların bilgileri gidecekleri illere bildirilecek, takibi sağlanacak.

UÇAKLA YOLCULUK İZNE BAĞLANACAK

İçişleri Bakanlığı'nın dün 81 il valiliğine gönderdiği yeni genelgeye göre havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, bugün saat 06.00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek.

TREN SEFERLERİ DE DURDURULDU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Yüksek Hızlı Tren (YHT), Anahat ve Bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, geçici olarak durdurulan YHT, Anahat ve Bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edilebileceği, abonman kartlarda ise kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceği belirtildi.

MARMARAY VE BAŞKENTRAY DEVAM

İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceğinin bildirildiği açıklamada, "Bu trenlerde sosyal mesafeyi korumak amacıyla bazı koltukların kullanılması engellenecek" denildi.