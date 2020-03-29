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Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayıldığı Avustralya'da iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16'ya yükseldi.
 29 Mart 2020 07:53
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Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayıldığı Avustralya'da iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16'ya yükseldi.

Queensland ve Victoria eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, virüse yakalanan 75 yaşındaki kadın Brisbane'de, 80'li yaşlardaki erkek hasta da Melbourne'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bu ölümlerle ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

İlk vakanın görüldüğü ocak sonundan itibaren ülke genelinde yaklaşık 210 bin kişiye yapılan testler sonucunda 3 bin 809 kişinin Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.

Avustralya'ya yurt dışından gelenler havalimanından alınarak otel veya konaklama tesislerinde iki hafta boyunca zorunlu karantinaya alınıyor. Karantina kurallarına uymayanlara para ve hapis cezası veriliyor.
Anadolu Ajansı
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