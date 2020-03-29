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Ünlü şarkıcı koronavirüse yakalandığını açıkladı

Bir süredir New York'ta yaşayan şarkıcı Demet Sağıroğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı. Şu sıralar evde tedavi gören Sağıroğlu, "Siz virüsten güçlüsünüz" dedi
 29 Mart 2020 08:50
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Ünlü şarkıcı koronavirüse yakalandığını açıkladı

Bir süredir New York'ta yaşayan şarkıcı Demet Sağıroğlu, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sağıroğlu, şunları söyledi: "Evet, New York'ta durumlar kötü. Ben de 10 gündür hastayım. Ama endişelenmeyin. Çevremizdeki birçok kişinin testi maalesef pozitif çıktı. Bütün belirtileri yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum. Az ateşim var hep.

İYİLEŞİYORUM

Bu virüs ilginç bir canlı, herkeste farklı semptomları olduğunu duyuyorum. Test yaptırmadım ve sanırım 4-5 gün ağır geçirdikten sonra iyileşme dönemine geçtim. Biraz halsizim. Kimseyi endişelendirmemek için yakınlarım haricinde bildirmedim. Herkese ilgi ve sevgisinden dolayı minnettarım, teşekkür ederim. Sizler, ailem ve dostlarım bana sevginin kıymetini bir kere daha gösterdiniz. Siz o virüslerden güçlüsünüz, unutmayın."
Memurlar.Net
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