Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.56'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|29 Mart 2020 09:15
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