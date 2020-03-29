AŞTİ'de Seyehat İzin Kurulu göreve başladı
|29 Mart 2020 09:36
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ndeki (AŞTİ) otobüs seferlerinin durdurulmasının ardından seyahat etmek zorunda kalan yolcular, Seyahat İzin Kurulu'na başvurdu.
İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, AŞTİ'de valilik/kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulundu.
Talepleri uygun bulunan yolculara kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içeren "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlendi.
Kurul önünde izin belgesi, bilet almak için bekleyen ve sosyal mesafe kuralına uymayan yolcular, sık sık anonslarla ve güvenlik görevlilerince uyarıldı.
Durdurulan otobüs seferleri nedeniyle peronların da boş olduğu görüldü.
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