1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı
 29 Mart 2020 09:37
Yazdır
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 7-11 Nisan tarihleri arasında veriyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Yeni korona virüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk, "Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;

17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek" dedi.

"Yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin bayram ikramiyelerini ödüyoruz"

Bakan Selçuk, "Bu kapsamda, yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin bayram ikramiyelerini ödüyoruz" dedi.

Korona virüsün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim"

Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlıların kapısına götürdüklerini belirten Selçuk, "Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. 'Hayat eve sığar' diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aile Hekimlikleri tarafından 'Evde 14 gün' karantina takibi
29 Mart 2020 10:56		 Mevsimlik tarım işçileri için koronavirüs tedbiri
29 Mart 2020 10:21
Jandarma günde 100 bin maske üretiyor
29 Mart 2020 10:02		 AŞTİ'de Seyehat İzin Kurulu göreve başladı
29 Mart 2020 09:36
Seyahat karantinası nasıl uygulanacak? İşte tüm detaylar
29 Mart 2020 08:30		 Nükleer enerji için yeni kurum
29 Mart 2020 08:10
Kamuda esnek çalışma için Genelge yeterli mi?
29 Mart 2020 07:01		 Belediyelerin vergi gelirlerinden kesinti yapılmayacak
29 Mart 2020 03:36
İletişim Başkanlığı, gazeteciler için rehber hazırladı
28 Mart 2020 23:39		 Kırıkkale Valisi 'nden koronavirüs açıklaması
28 Mart 2020 23:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:09 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:05 - Bankalar kredi ötelemesinde cari faiz oranlarını kullanacak11:00 - İki dağıtım şirketi, borçlu abonelerin evlerinin elektriğini kesmeyecek10:56 - Aile Hekimlikleri tarafından 'Evde 14 gün' karantina takibi10:47 - Kaymakam ve belediye başkanı vatandaşların ihtiyaçlarını birlikte teslim etti10:33 - Bakan Selçuk'tan LGS sınavı açıklaması10:28 - Trump'tan 3 eyalet için zorunlu karantina açıklaması10:21 - Mevsimlik tarım işçileri için koronavirüs tedbiri10:05 - Yargıtay'dan emsal karar, arızalanan sıfır araç yenisiyle değişecek10:02 - Jandarma günde 100 bin maske üretiyor
09:55 - Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 300'e ulaştı09:51 - ABD'de koronavirüsünden üçüncü Türk hayatını kaybetti09:48 - Unkapanı Köprüsü'nün son olta balıkçısı09:45 - Virüs fırsatçılarına yapılan operasyonlarda 160 gözaltı09:41 - Meslek liselerinde üretilen 500 bin maskenin dağıtımı yapıldı09:37 - Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı09:36 - AŞTİ'de Seyehat İzin Kurulu göreve başladı09:31 - Türkiye'de aşı için ilk adım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüsünün yeni bir belirtisi ortaya çıktı
Gaziantep Valiliğinden 'toplu mezar' iddialarına yalanlama
Türkiye'de aşı için ilk adım
Virüsün ilacı bulundu iddiası: İki hasta iyileşti
Kamuda esnek çalışma için Genelge yeterli mi?
Virüsü bir haftada nakavt etti
Seyahat karantinası nasıl uygulanacak? İşte tüm detaylar
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı
Milliyet'in spor yazarı koronavirüsten hayatını kaybetti
Kraliyet ailesi üyesi prenses koronadan öldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
elinde telefonla uyumak 1
lanet 3
kaza süsü verilmiş cinayetler 1
para önemli değil 3
Sehirlerarasi seyahatin valilik iznine bağlanması 3
ateizm 1
Kpss 2020 2
28.03.2020 ulaştırma bakanının görevden alınması 2
yağmurda ıslanmaktan keyif almak 5
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 3
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam