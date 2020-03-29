Meslek liselerinde üretilen 500 bin maskenin dağıtımı yapıldı
|29 Mart 2020 09:41
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında meslek liselerinde bir haftada üretimi yapılan 500 bin maske, başta sağlık kurumları olmak üzere ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıldı.
Bakanlık, meslek liselerinde cerrahi maske üretmek için pilot iller seçmiş ve gerekli yatırımları yaparak üretime geçmişti.
Bu kapsamda, 21 ilde 37 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde cerrahi maske üretilmeye başlandı. Meslek liseleri bir haftada 500 bin maske üretti.
- Ürün kapasitesi ve çeşitliliği artıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek liselerinin böylesine zorlu bir süreçte her geçen gün üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırmak için çalıştığını anlattı.
İl müdürlerinin, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin bu gayretinin her türlü takdirin ötesinde olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:
"Üretimin en yoğunlaştığı alanlar, temizlik, dezenfeksiyon ürünleri ve maske. Cerrahi maske üreten meslek liselerimiz bir hafta gibi kısa sürede 500 bin maske üretti. Meslek liselerimizde üretilen ürünlerin dağıtımı illerde valilerimizin koordinasyonlarında ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılıyor. Üretilen maskeleri il müdürlerimiz ağırlıklı olarak sağlık kurumlarına ilettiler. Meslek liselerimiz, maske taleplerine yetişmek için yoğun üretim çalışmalarına devam ediyor."
Ziya Selçuk, gelecek hafta maske üretim sürecine yeni okulların da katılacağına işaret ederek, "Dolayısıyla daha önce açıkladığımız ayda 2 milyon cerrahi maske üretim kapasitesini aşabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Selçuk'tan LGS sınavı açıklaması
29 Mart 2020 10:33
|'EBA Canlı Sınıf' uygulamasını devreye alıyoruz'
28 Mart 2020 12:21
|MEB, 11 maddelik esnek çalışma genelgesi yayımladı
27 Mart 2020 18:25
|Özel kurslar altyapısı uygunsa uzaktan eğitim yapabilecek
27 Mart 2020 16:29
|MEB, LGS örnek soru kitapçığı yayımladı
27 Mart 2020 14:43
|MEB'den, ülkemize dönen öğrencilerin denklik işlemlerine dair açıklama
27 Mart 2020 14:00
|Ehliyet sınavları da 30 Nisan'a kadar iptal edildi
27 Mart 2020 13:34
|2020 YKS müfredatı belli oldu
27 Mart 2020 11:55
|Mesleki Eğitimin Paradoksu: Güçlü toplumsal mutabakat, düşük istihdam
27 Mart 2020 08:39
|Bakan Selçuk: 7 Haziran'daki LGS'yi ertelememize gerek yok
26 Mart 2020 16:14