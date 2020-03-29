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Bankalar kredi ötelemesinde cari faiz oranlarını kullanacak

Bankalar, koronavirüs salgınının etkisiyle ödeme güçlüğü çeken firma ve bireysel müşterilerinin kredi taksiti, faiz ve anaparasını cari faiz oranlarıyla 3 ay öteleyecek
 29 Mart 2020 11:05
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Bankalar kredi ötelemesinde cari faiz oranlarını kullanacak

Türk bankacılık sektörü, ödeme güçlüğü çeken firma ve bireysel müşterilerinin kredi taksiti, faiz ve anaparasını cari faiz oranlarıyla 3 ay erteleyecek.

Bankacılık sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının firmaların, esnafın ve bireylerin üzerinde oluşturacağı kısa dönemli finansal sorunları aşabilmeleri için destek paketleri devreye aldı.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, bankalar ödeme güçlüğü çeken firma ve bireysel müşterilerinin kredi taksiti, faiz ve anaparasını 3 ay erteleyecek. Müşteri bazında 6 ay ödemesiz 12 ya da 24 aya varan vade imkanı sunan bankalar da bulunuyor. Söz konusu ertelemeler için cari faiz oranları kullanılarak öteleme yapılacak.

Mart, nisan ve mayısa ait ödemelerin ertelenmesiyle 3 aylık ödemesiz bir dönem olacak. Ödemeler, taksit ödemesiz dönemden sonra haziran ayında tekrar başlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Kamu bankaları, ertelenecek 3 aylık dönem için hesaplanan faiz tutarını kalan taksitlere eşit olarak bölerek müşterilerinin ödeme güçlerini zorlamayacak bir uygulama gerçekleştirecek. Kredinin taksitleri 3 ay ertelenirken, kredinin nihai vadesi de 3 ay ötelenmiş olacak.

- BDDK, nihai vadenin uzatılmasının önündeki engeli kaldırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vadenin sınırlayıcı olmayacağı yönünde karar alarak taksit ertelemeleri yapılırken nihai vadenin de uzatılmasının önündeki engeli kaldırmış oldu.

Bazı özel bankalar ise ertelenecek dönem için hesaplanan faiz tutarının tamamını 3 aylık ödemesiz dönemi takip eden ilk taksite eklediklerinden müşteriler, yakın zamanda ödeme güçlerini zorlayabilecek yüklü bir ödeme ile karşı karşıya kalabilecek.

Bazı bankalar, kredi kartı ve Kredi Mevduat Hesabı (KMH) borçlarını ise taksitli ödeme planına bağlayarak 3 aya kadar ödemesiz 12 veya 24 ay vadelerle ödeme imkanı sunuyor.

Bankacılar, başvuruların, bankadan bankaya farklılık göstermekle birlikte şubelere gitmeden internet bankacılığı, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezi aracılığıyla yapılabileceğini bildirdi.

- Erteleme durumunda yeni taksit miktarı

Bankaların kredi taksit ertelemelerinin müşterilere maliyetinin ne olacağı merak ediliyor. Örneğin, 10 bin liralık 60 ay vadeli, yüzde 1,05 faiz oranıyla tüketici kredisi kullandırıldığında taksit tutarı 238 lira oluyor.

Bu kredi 3 ay ötelendiğinde ilk 3 ay için ödenmesi gereken 318 liralık faiz, taksitte ya da kalan vadelere eşit dağıtılacak şekilde ödenebiliyor.

Ertelenen 3 aylık döneme ait faizin ilk taksitle birlikte ödenmesi halinde erteleme dönemini takip eden ilk taksit tutarı 500 liranın üzerine çıkıyor.

3 aylık biriken faizin kamu bankalarında olduğu gibi kalan vadeye yayılması halinde aylık taksit farkı sadece 15 lira oluyor. Kredi miktarı yükseldikçe 3 aylık döneme ait faiz tutarı da artış gösteriyor.

10 bin liralık tüketici kredisine ilişkin örnek ödeme tablosu şöyle (TL):

Toplam geri ödemeİlk taksite ilave edilen faiz farkıTaksit tutarı
Mevcut kredi14.215---238
3 aylık faizin ilk taksitte alındığı 3 aylık öteleme14.440318244
3 aylık faizin vadeye eşit yayıldığı 3 aylık öteleme14.4400253
Anadolu Ajansı
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