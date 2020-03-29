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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifini ele alacak. TBMM Adalet Komisyonunda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören 2. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlanacak
 29 Mart 2020 11:09
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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifini ele alacak.

TBMM Genel Kurulu, 31 Mart Salı günü toplanarak Sayıştay Başkanlığının boş bulunan 5 üyelik kadrosu için üye seçimi yapacak.

Genel Kurulda, daha sonra Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Düzenlemeye göre, çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek. Bekçiler, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

Bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak. Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri, Jandarma Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak. Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilecek.

- Komisyonlar

TBMM Adalet Komisyonu, 31 Mart Salı günü toplanarak, hukuk yargılamasının sadeleştirilmesi, etkinliğinin artırılması ve sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan 2. Yargı Paketi'ni içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Öte yandan infaz düzenlemesinde son aşamaya gelinirken, konuyla ilgili kanun teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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