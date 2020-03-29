Cezaevlerinin yönetimine ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi

Ceza infaz kurumlarının yönetimine, ceza ve güvenlik tedbirlerinin ne şekilde yerine getirileceğine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik" hükümleri, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

Yönetmelikle 2006'da Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük" yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik, ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin yetki ve sorumlulukları, cezaevindeki kurulların oluşumu ve çalışmaları, kurumların iç güvenliği, cezaların infazı, güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesine ilişkin usulleri düzenliyor.

Hükümlülerin ceza infaz kurumlarına kabulü, gözlem ve sınıflandırması, hükümlülerin beslenmesi, giydirilmesi ve barındırılmasına ilişkin usuller de yönetmelikle belirleniyor.