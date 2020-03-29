1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Umreden dönen vatandaşların karantina süresi bugün sona eriyor

Umreden döndükten sonra Ankara ve Konya'da karantinaya alınan vatandaşların 14 günlük karantina süresi bugün sona eriyor. Uzun bir sürenin ardından ailelerine kavuşmak isteyen vatandaşların, Gölbaşı'da karantinanın yapıldığı yurdun önündeki bekleyişi sürüyor
 29 Mart 2020 11:41
Yazdır
Umreden dönen vatandaşların karantina süresi bugün sona eriyor

Umreden döndükten sonra Ankara ve Konya'da karantinaya alınan vatandaşların 14 günlük karantina süresi bugün sona eriyor. Uzun bir sürenin ardından ailelerine kavuşmak isteyen vatandaşların, Gölbaşı'da karantinanın yapıldığı yurdun önündeki bekleyişi sürüyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil korona virüs salgınının dünyayı sarması ve Türkiye'ye de gelmesinin ardından umreden dönen vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında karantina altına alınmıştı. Umrecilerin 14 günlük karantina süreci sona ererken, yakınlarının umrecileri almak için karantinanın yapıldığı yurdun önündeki bekleyişi sürüyor.

Umreden dönen babasını almak için Şanlıurfa'dan geldiğini söyleyen Mehmet Uğur, "Hiç yüz yüze görüşmedik. Sadece telefonla görüntülü konuşabiliyorduk. Ara sıra kendisi arıyordu. 14 günlük süreç o şekilde geçti" ifadelerini kullandı.

Babası ve annesini almak için Tokat'tan gelen Fuat İşeri de, "Babam ve annemi bekliyorum, umreden geldiler. Süreleri bugün doldu onları bekliyoruz. Sürekli telefonda görüştük tabi ki, şu anda bir sıkıntıları yok. Dün son bir test yapıldı. Onun sonucunu bekliyorlar, birazdan çıkarlar diye bekliyoruz. Her gün ateşleri ölçülüyordu, dün de boğazlarından kültür alındığını biliyorum" ifadelerini kaydetti.

Umreden gelen aileleri için İstanbul ve Tokat'tan geldiklerini ifade eden Ömer Hanoğlu ise, "Bu süreçte yüz yüze görüşmedik. Hep telefonla görüştük. İyi olduklarını söylüyorlar, testleri sağlam çıktı. Bugün de günleri doluyor, inşallah çıkıp evde istirahat edecekler" dedi.

Ailelerin karantina süresi dolan umrecileri bekleyişi sürerken, emniyet ekipleri tarafından yurdun etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık çalışanlarının çocuklarından resimlerle 'evde kal' çağrısı
29 Mart 2020 12:32		 Vali Yerlikaya'dan, '48 saat hiç çıkma' çağrısı
29 Mart 2020 12:04
Gaziantep'te 'toplu mezar' iddialarına 2 gözaltı
29 Mart 2020 12:01		 Yakacağı biten aile polisin getirdiği odunla ısınacak
29 Mart 2020 11:45
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8... Herkes evinde
29 Mart 2020 11:29		 Kaymakam ve belediye başkanı vatandaşların ihtiyaçlarını birlikte teslim etti
29 Mart 2020 10:47
Unkapanı Köprüsü'nün son olta balıkçısı
29 Mart 2020 09:48		 Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
29 Mart 2020 09:15
Konyaaltı Sahili çift yönlü araç trafiğine kapatıldı
28 Mart 2020 23:42		 İstanbul'da yağmur etkili oldu
28 Mart 2020 21:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:56 - Okulu fabrikaya çevirip, 10 günde 150 ton hijyen solüsyonu ürettiler12:47 - Koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşattı12:43 - İspanya'da bir günde 838 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti12:39 - Mehmet Barlas: Erdoğan'ın Beştepe'deki cuma namazından haberi yoktu12:34 - İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 640 oldu12:32 - Sağlık çalışanlarının çocuklarından resimlerle 'evde kal' çağrısı12:29 - Personeli için dezenfektan geliştiren üniversite seri üretime hazırlanıyor12:26 - 'İzin belgesiz şehirler arası taşımacılık' yapan otobüs şoförüne ceza12:23 - İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 13'e yükseldi12:20 - Etkisiz hale getirilen teröristte koronavirüs tespit edildi
12:18 - Kanada'nın First Leydisi virüsü yendi, yaşadıklarını anlattı12:15 - Mahrem imamların darbe girişimiyle ilgili sözleri ifadelere yansıdı12:09 - 15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilot hakkındaki bilirkişi raporu tamamlandı12:04 - Vali Yerlikaya'dan, '48 saat hiç çıkma' çağrısı12:01 - Gaziantep'te 'toplu mezar' iddialarına 2 gözaltı11:45 - Yakacağı biten aile polisin getirdiği odunla ısınacak11:41 - Umreden dönen vatandaşların karantina süresi bugün sona eriyor11:37 - Çinli gemi kaptanı İstanbul'da korona virüsten hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüsünün yeni bir belirtisi ortaya çıktı
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı
Gaziantep'te 'toplu mezar' iddialarına 2 gözaltı
Virüsün ilacı bulundu iddiası: İki hasta iyileşti
Türkiye'de aşı için ilk adım
Virüsü bir haftada nakavt etti
Seyahat karantinası nasıl uygulanacak? İşte tüm detaylar
Kamuda esnek çalışma için Genelge yeterli mi?
Kraliyet ailesi üyesi prenses koronadan öldü
Bakan Selçuk'tan LGS sınavı açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
elinde telefonla uyumak 1
ak parti milletvekilinin oğlunun corona virüs testi alması 2
27.03.2020 millet camii cuma namazi 3
football manager 2019 1
Evdekal 3
birfikrimvar 2
28.03.2020 ulaştırma bakanının görevden alınması 2
çubuklu makarna 1
Yoğun bakımlarda yuzde 63 doluluk var 2
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 3
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam