Vali Yerlikaya'dan, '48 saat hiç çıkma' çağrısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.
|29 Mart 2020 12:04
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."
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