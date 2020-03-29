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Mahrem imamların darbe girişimiyle ilgili sözleri ifadelere yansıdı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına ilişkin soruşturmada itirafçı olan, aralarında mahrem imamların da bulunduğu bazı şüpheliler, örgütün hain darbe girişiminin yaşandığı günün öncesi ve sonrasında yaşadıklarını anlattı
 29 Mart 2020 12:15
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Mahrem imamların darbe girişimiyle ilgili sözleri ifadelere yansıdı

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren bazı mahrem imamlar ile eski astsubaylar, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin bazı itiraflarda bulundu.

TSK içerisine sızmış bir grup FETÖ'cü tarafından gerçekleştirilen ancak halkın ve vatansever güvenlik güçlerinin püskürtmesiyle başarısız olan 15 Temmuz darbe girişimine destek olan örgüt mensubu mahrem imamların sözleri ve bazı talimatları itiraflara yansıdı.

Darbe girişiminden kısa bir süre önce tayin olduğu Yüksekova'da görev yaptığı sürede, askeri kalkışmanın gerçekleştiğini söyleyen ve meslekten ihraç edilen astsubay F.Ö, 15 Temmuz 2016'da mesaisini tamamlamasının ardından odasına çekildiğini anlattı.

Kendisine gelen bir mesaja anlam veremediğini iddia eden F.Ö, "İstirahat ederken saat 22.00 sıralarında 'Coco' programı üzerinden Karadeniz şivesiyle konuşan mahrem imam, 'Görevinizin başında kalın, sakın tereddüt etmeyin ve çok dua edin.' şeklinde mesaj gönderdi. O ana kadar darbe girişiminden haberdar değildim. O esnada televizyondan İstanbul'da köprünün kapatıldığına dair haberi gördüm. Hemen telefonumdaki Coco isimli programı sildim." diye beyanda bulundu.

İtirafçı mahrem imam O.S. ise örgütün kalkışmasından birkaç gün sonra evine gelen ve FETÖ'nün hiyerarşik yapılanmasında sözde "Müdür yardımcısı" olarak görev yapan "Gürsel" kod adlı G.Ş'ye, darbe girişiminin ardında örgütün olmadığına ilişkin sözleri üzerine tepki gösterdiğini ileri sürdü.

O.S, "Ben kendisine kesinlikle bu darbe kalkışmasını sözde hizmetin yaptığını, buna TSK imamı olan Adil Öksüz, Kemal Batmaz gibi kişilerin önayak olduğunu, medyadan bu durumu takip ettiğimi ifade ederek kendileri ile bir daha görüşmeyeceğimi kesin bir dille ifade ederek G.Ş'yi evden kovdum." dedi.

Bir başka itirafçı mahrem imam M.G. de darbe girişiminden iki ay kadar önce mahrem imamların da bulunduğu bir istişare toplantısında "Yapının zor günler yaşadığı, bu zorlukların aşılması için yeterli güce sahip olunduğu hatta istenilse her yolun denenebileceği, darbe bile yapılacak güçte olduğu" hususunun konuşulduğunu aktardı.

Bu sırada "Yusuf" kod adlı Y.E. isimli FETÖ'nün sözde "müdür yardımcısı"nın araya girerek bir konuşma yaptığını belirten M.G, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Y.E, mahrem imamlara hitaben 'Şimdi darbede ne var ki, iki köprüyü kapatınca darbeyi yaparsın.' şeklinde bir söz söylemişti. Darbe girişimi cereyan edince yapının gerçek yüzünü anladım, bir daha kimseyi aramadım. Darbe girişiminden birkaç hafta sonra Y.E. eşimle kaldığım eve geldi, mecbur içeriye aldım. Kendisine darbe girişimiyle ilgili süreci sordum, bir açıklama beklediğimi dile getirdim. Y.E. bana 'Darbeyi biz yapmadık, yapanlara katıldık, cemaat (FETÖ kastedilerek) bitti artık.' dedi. Kısa süre oturduktan sonra hiçbir şey konuşmadan evden çıkıp gitti. Sonradan öğrendiğim kadarıyla da yurt dışına kaçmış."
Anadolu Ajansı
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