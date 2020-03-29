Personeli için dezenfektan geliştiren üniversite seri üretime hazırlanıyor
|29 Mart 2020 12:29
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Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversitede personel için geliştirilen el dezenfektanının seri üretimine geçilmesi planlanıyor.
Manisa Celal Bayar Üniversitesinde personelin el dezenfektanı ihtiyacının karşılanması için Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DEFAM) proje başlatıldı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği el hijyeni formülüne göre yüzde 80 etil alkol, yüzde 1,45 gliserin, yüzde 18,4 su ve binde 125 hidrojen peroksitten sentezlenen 300 litreden fazla el dezenfektanı üniversitede kullanılmaya başlandı.
Kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarına da dezenfektan gönderen üniversite yönetimi, aldığı olumlu dönüşlerin ardından seri üretime geçmek için kolları sıvadı.
İlgili bakanlıklara üretim ruhsatı başvurusu yapan üniversite yönetimi, bir yandan da üretim altyapısı oluşturulmak üzere çalışma yürütüyor.
- "Seri üretime geçmeyi düşünüyoruz"
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenciler ve personelin ihtiyacını düşünerek, ticari kaygı gözetmeksizin başladıkları üretimin artan taleple farklı bir boyuta geldiğini aktardı.
Ataç, "Yoğun dezenfektan talebi bizi seri üretim noktasına getirdi. Bu noktada temaslarımız sürüyor. Onayı aldığımızda seri üretime geçmeyi düşünüyoruz." dedi.
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