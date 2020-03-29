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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 640 oldu

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 2 bin 640'a yükseldi
 29 Mart 2020 12:34
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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 640 oldu

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 2 bin 640'a yükseldi.

Anadolu Ajansı
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