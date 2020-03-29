Mehmet Barlas: Erdoğan'ın Beştepe'deki cuma namazından haberi yoktu

Türkiye'de önceki gün sadece Beştepe Millet Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla cuma namazı kılındı.

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe okuduğu cuma namazından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberinin olmadığını yazdı.

Barlas, bugünkü köşe yazısının ilgi bölümünde konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Beştepe'deki camide bir avuç insana açık cuma namazı kılınmıştı. Bütün topluma Cuma namazlarında feragat etmeleri zorlanmışken ve hatta camilere girilmesi bile yasaklanmışken, sadece özel davetlilerin katılacakları bir Cuma namazını organize etmek hangi akla, mantığa ve vicdana sığıyordu?

Sonuçta sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almayı hüner sayanlara gün doğmuş oldu. Sanki sadece özel davetlilere açık bu cuma namazını Erdoğan düzenlemişti... Oysa bu olayı Erdoğan ancak gerçekleştikten sonra duyacaktı. Her konuda ve özellikle koronavirüs salgınına karşı insanlarımızı korumak konusunda çok kararlı adımlar atılırken olumsuz yorumlara sebep olan bu iki hatalı davranış, bundan sonra böyle hataların tekrarlanmaması için uyarıcı rol oynamalıdır."