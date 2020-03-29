İspanya'da bir günde 838 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
İspanya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 838 artışla 6 bin 528'e yükseldi
|29 Mart 2020 12:43
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