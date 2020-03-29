Ziya Selçuk'tan ücretli öğretmenleri umutlandıran açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir soruya karşılık olarak "Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Yakın zamanda bir açıklama gelecek." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un diğer açıklamaları:

18 Mart'ta atanan öğretmenlerin kararnameleri: Şuan okullar açık değil. Karneyi nereye göndereceğiz veya gönderdiğimiz nereye gidip başlayacak. Bu sürece bağlı olarak onu da halledeceğiz

Yeni atanacak öğretmenlerle ilgili takvim: Onun ilgili de çalışıyoruz, çok uzatmadan kısa bir süre içinde açıklama yapacağız.

2019 KPSS puanlarında haksızlığa uğradıklarını söyleyenler var: Her sene giren diğer senelerde girenler için bu tür söylemlerde bulunabiliyor. Burada önemli olan mevzuat bakımından, hukuksal açıdan problem olup olmadığı, o açıdan bakıyoruz.