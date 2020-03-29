Bir köy daha tedbir amaçlı karantina altına alındı
Çankırı'da bir köy, korona virüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantina altına alındı
|29 Mart 2020 13:50
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Çankırı'da bir köy, korona virüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantina altına alındı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonrasında köye giriş ve çıkışlar geçici süreliğine durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde şimdiye dek herhangi bir vakaya rastlanmazken, sağlık ekipleri de köye giderek vatandaşlara gerekli testleri yaptı. Ekipler, köyde olumsuzluk olup olmadığı noktasında teşhislerde bulunmayı sürdürürken, kurallara uyulması gerektiğini belirtti.
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