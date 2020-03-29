İran'da 35 günlük bebekte korona virüsü tespit edildi
İran'ın Razavi Horasan eyaletine bağlı Gonabad şehrinde 35 günlük bebeğin korona virüs testi pozitif çıktı.
|29 Mart 2020 14:02
|Yazdır
İran'ın Razavi Horasan eyaletine bağlı Gonabad şehrinde 35 günlük bebeğin korona virüs testi pozitif çıktı.
Gonabad Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevat Bazeli, 35 günlük bir bebeğin korona virüsü testinin pozitif sonuç verdiğini açıkladı. Ailesinin bebeği nefes alma sorunu ile hastaneye getirdiğini belirten Bazeli, bebekte korona virüsüne rastlandığını ve bunun ülkede en küçük yaşta vaka olduğunu aktardı. Bebeğin durumunun iyi olduğunu söyleyen Bazeli, Gonabad şehrinde daha önce de 3 yaşında bir çocukta korona virüsüne rastlanıldığını hatırlattı.
İran'da ilk olarak Kum şehrinde 19 Şubat tarihinde görülen korona virüsü nedeniyle ülke genelinde şu ana kadar 2 bin 640 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 38 bin 309 olarak açıklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Japonya'dan koronavirüse karşı umut olacak çalışma
29 Mart 2020 14:33
|Rusya'da koronavirüsü nedeniyle ölü sayısı 8'e yükseldi
29 Mart 2020 13:24
|İspanya'da bir günde 838 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
29 Mart 2020 12:43
|İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 640 oldu
29 Mart 2020 12:34
|İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
29 Mart 2020 12:23
|Kanada'nın First Leydisi virüsü yendi, yaşadıklarını anlattı
29 Mart 2020 12:18
|Çinli gemi kaptanı İstanbul'da korona virüsten hayatını kaybetti
29 Mart 2020 11:37
|Koronavirüsten ölenlerin üçte 1'i İtalya'da
29 Mart 2020 11:29
|Trump'tan 3 eyalet için zorunlu karantina açıklaması
29 Mart 2020 10:28
|Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 300'e ulaştı
29 Mart 2020 09:55