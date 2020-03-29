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İran'da 35 günlük bebekte korona virüsü tespit edildi

İran'ın Razavi Horasan eyaletine bağlı Gonabad şehrinde 35 günlük bebeğin korona virüs testi pozitif çıktı.
 29 Mart 2020 14:02
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İran'da 35 günlük bebekte korona virüsü tespit edildi

İran'ın Razavi Horasan eyaletine bağlı Gonabad şehrinde 35 günlük bebeğin korona virüs testi pozitif çıktı.

Gonabad Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevat Bazeli, 35 günlük bir bebeğin korona virüsü testinin pozitif sonuç verdiğini açıkladı. Ailesinin bebeği nefes alma sorunu ile hastaneye getirdiğini belirten Bazeli, bebekte korona virüsüne rastlandığını ve bunun ülkede en küçük yaşta vaka olduğunu aktardı. Bebeğin durumunun iyi olduğunu söyleyen Bazeli, Gonabad şehrinde daha önce de 3 yaşında bir çocukta korona virüsüne rastlanıldığını hatırlattı.

İran'da ilk olarak Kum şehrinde 19 Şubat tarihinde görülen korona virüsü nedeniyle ülke genelinde şu ana kadar 2 bin 640 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 38 bin 309 olarak açıklandı.
İhlas Haber Ajansı
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