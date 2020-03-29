Haluk Levent başlattı, ünlülerden destek yağdı

Haluk Levent'in yaklaşık 4 yıl önce "platform" adı altında faaliyete başlattığı ve ardından dernekleşen "Ahbap", düzenlediği yardım organizasyonlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

İstanbul merkezli faaliyet gösteren ve Türkiye'nin 70 şehrinde 30 bin gönüllüyle faaliyetlerini sürdüren dernek bu kez de yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan, çalıştıkları iş yerleri geçici bir süre kapanan, bu nedenle ekonomik olarak zor günler yaşayan ailelere gıda desteğinde bulunmak için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Levent'in Twitter hesabından kısa süre önce yaptığı paylaşımının ardından Türkiye'nin birçok tanınmış oyuncusu, sporcusu ve müzisyeni yaptıkları parasal destekle "Dayanışma Günleri" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin 2 aylık gıda paketi desteğinde bulunurken, hayırseverler Levent'in sosyal medya hesabından duyurularak tek tek teşekkür edildi.

- "Bugünleri hep birlikte birbirimize destek olarak atlatacağız"

Sanatçı Haluk Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs pandemisi kapsamında ekonomik olarak zor günler geçiren ailelere ulaşmak için Ahbap Derneği olarak böyle bir kampanyaya başladıklarını söyledi.

İlk etapta 5 bin aileye gıda paketi desteğinde bulunmak için kampanyayı başlattıklarını belirten Levent, "Dostlarımızdan destekler geldikçe bu rakam artmaya başladı. Gece itibarıyla 7 bin rakamına ulaştık. Hedefimiz salgın nedeniyle işinden gücünden olmuş 10 bin aileye gıda kolisi desteğinde bulunmak." dedi.

Levent, kampanya kapsamında gıda firmalarının kendilerine indirimler yaptığını, kolilerin içinde un, şeker, mercimek, fasülye, nohuta kadar birçok önemli temel gıda maddesinin olduğunu ifade etti.

Dernek olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını hatırlatan Haluk Levent, şunları kaydetti:

"Bugünleri hep birlikte birbirimize destek olarak atlatacağız. Ben kampanyamıza destek olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bize 'ahbap.org' üzerinden ulaşabilir. Yazdıkları şeyleri inceliyoruz. İhtiyaç durumundaki insanlara yardım ediyoruz. Gıda ve kargo firmalarıyla anlaşma yaptık. Bir hafta içinde gıda kolilerini ailelere ulaştıracağız. Kampanyamızı 10 bin aileye ulaşınca bitireceğiz ama haftaya yine bir kampanyaya başlayacağız. Orada da yeniden 5 bin ya da 10 bin aileye ulaşmak istiyoruz."