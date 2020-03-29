Türkiye, yoğun bakım hasta yatağı sayısında, dünyanın en iyisi!

Koronavirüs salgını, sosyal güvenlik açısından güçsüz olan ülkeleri önemli ölçüde etkiliyor.

Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD'de, tedavi süreçleri neredeyse bütünüyle özel sektörün elinde olduğu, Devlet sağlık sektöründen çekilmiş olduğu için, koronavirüs salgını çok etkili oluyor.

ABD'de insanlar test yaptırmak için dahi binlerce dolar ödemek durumuda kalıyor. İngiltere, İtalya, İspanya gibi ülkelerde yoğun bakım hasta yatağı yeterli olmadığı için depolar dahi kullanılmaya başladı. İtalya'da hasta seçimi yapılmakta, iyileşme durumu olmayanlar, ölüme terk edilmektedir.

Türkiye ise bu süreçte, koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülke durumunda.

Türkiye'de 100.000 kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı 45 civarında. Amerika'da 35 lerde.... Almanya, İtalya, Fransa'da ise çok daha az.

Türkiye'de 42.000 adet Yoğun Bakım yatak sayısı bulunuyor. (Bunun 10.000'i Yenidoğan, 2.000'i Çocuk ve 30.000'i Erişkin hastalar için)

Türkiye, şu an, yoğun bakım yatak sayısında dünyada en iyi ülkesi.

Bu bağlamda inşa edildiği ve faaliyete geçtiği süreçte bazı kesimlerce eleştirilmiş olmasına rağmen, şehir hastanelerinin küresel çaptaki büyük hastalıklarda, tedavi süreçleri için çok önemli bir avantaj oluşturacağı görülüyor.

Ancak, yoğun bakım hasta yatağı sayısı açısından, Türkiye çok iyi bir durumda olmasına rağmen, bunun da bir kapasitesi (42.000) bulunmaktadır. Bu kapasite eşiğinin aşılmaması ve sağlık sisteminin çökmemesi için herkesin, elbirliğiyle Devletine yardımcı olması, açıklanan tedbirlere uymaması, evde kalmaya devam etmesi gerekmektedir.