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Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen oğlu Hikmet Albayrak, sağlığına kavuştu
 29 Mart 2020 14:57
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Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen oğlu Hikmet Albayrak, sağlığına kavuştu.

Hikmet Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da negatif geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ise tedavileri sürüyor.

Anadolu Ajansı
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