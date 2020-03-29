Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen oğlu Hikmet Albayrak, sağlığına kavuştu
|29 Mart 2020 14:57
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen oğlu Hikmet Albayrak, sağlığına kavuştu.
Hikmet Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da negatif geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ise tedavileri sürüyor.
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